Il Trono di Spade, George R. R. Martin ha rivelato quante pagine mancano per completare Winds of Winter

Quanto manca per sapere come sarebbe continuato Il Trono di Spade, ovvero per il completamento di Winds of Winter? George R. R. Martin ha rivelato il numero di pagine che lo separano dalla fine del libro.

George R.R. Martin, l'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco - ovvero la saga letteraria a cui è ispirata la popolare serie HBO Il trono di spade - è tornato a parlare del suo ultimo libro, il penultimo della serie, Winds of Winter, e di quanto si stia avvicinando al suo completamento.

Martin, che non ama fare stime (afferma di non essere per niente bravo), è però consapevole dell'attesa dei lettori (e dei fan insoddisfatti dal finale dell'ottava stagione de Il Trono di Spade) e della loro brama di sapere come continueranno le avventure dei personaggi di Westeros e dintorni, e ha voluto provare a indicare approssimativamente quante pagine gli mancano per mettere la parola fine anche a questo volume.

Come riporta Comicbook lo scrittore avrebbe dichiarato durante il programma di Stephen Colbert Tooning Out the News di aver terminato "1, 100 fino a 1200 pagine" e che ora mancherebbero "400, 500 pagine" per terminare il romanzo.

E se volete sapere perché ci è voluto tanto per arrivare fin qui, sembra che Martin abbia ricondotto tutto alla "costipazione da scrittore".

George R.R. Martin a Stephen King: "Come fai a scrivere così veloce?"

Precedentemente, l'autore aveva affermato di aver scritto circa il 70% della storia di Winds of Winter... Divertitevi un po' a far voi i calcoli, adesso!