A Knight of the Seven Kingdoms: l'incontro tra Dunk ed Egg nel primo trailer della serie

HBO ha condiviso il primo trailer della serie prequel del cult Il Trono di Spade, mostrando combattimenti, scontri e un'amicizia inaspettata.

George R.R. Martin, insieme ai protagonisti e ai produttori della serie, ha presentato al New York Comic-Con la nuova serie A Knight ot the Seven Kingdoms, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il progetto prequel dello show cult Il Trono di Spade debutterà il 18 gennaio sugli schermi americani e ha come star Peter Claffey e Dexter Sol Ansell.

La presentazione di A Knight of the Seven Kingdoms

Durante il panel che si è svolto in occasione dell'evento, Peter Claffey ha ammesso che per lui la parte più difficile delle riprese è stata rappresentata dal dover cavalcare, nonostante si fosse avvicinato all'equitazione in occasione del suo impegno sul set di Vikings.

George R.R. Martin ha invece ammesso che non avrebbe mai pensato che le storie di Dunk ed Egg potessero dare vita a una serie tv, soprattutto perché negli anni '80 e '90 si era convinto che i suoi racconti 'fossero troppo grandi e troppo costosi' per approdare sul piccolo schermo. L'autore ha spiegato che ama il genere fantasy proprio perché non dà limiti all'immaginazione ed è possibile creare situazioni e luoghi incredibili.

Ansell, che è stato scelto per la serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight quando aveva solo 9 anni, ha ricordato poi come durante i ciak abbiano dovuto fare costantemente i conti con le vespe, che erano persino più numerose rispetto alle persone.

Il trailer pubblicato online permette ora di vedere Ser Duncan e il suo scudiero Egg alle prese con combattimenti, momenti divertenti, azione e rischi. L'autore della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha ricordato che la serie avrà un'atmosfera molto diversa rispetto a Il Trono di Spade o House of the Dragon, ma ha voluto sottolineare: "Si tratta comunque di Westeros, quindi nessuno è veramente al sicuro".

Cosa racconterà la serie

Il nuovo show tratto dalle opere di George R.R. Martin racconterà la storia del cavaliere Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e del suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell).

I due protagonisti incontreranno durante le loro avventure molti membri della dinastia Targaryen, tra cui il principe Aerion Targaryen (Finn Bennett), il principe Baelor Targaryen (Bertie Carvel) e il principe Maekar Targaryen (Sam Spruell). Tra gli altri personaggi coinvolti nella storia ci saranno Sir Lyonel Baratheon (Daniel Ings) e una burattinaia chiamato Tanselle (Tanzyn Crawford).

La nuova storia si inserisce a livello temporale 100 anni prima quanto mostrato in Il Trono di Spade e 100 anni dopo gli eventi di House of the Dragon.

La sinossi anticipa che gli eventi si svolgeranno in un'epoca in cui i Targaryen hanno ancora il potere e il ricordo dell'ultimo drago è ancora vivo.

George R.R. Martin e Ira Parker hanno scritto e prodotto la serie A Knight of the Seven Kingdoms. Ryan Condal , Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw sono coinvolti come produttori.

Sarah Adina Smith e Harris sono i registi delle sei puntate della prima stagione.