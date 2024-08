A Knight of the Seven Kingdoms: Dunk ed Egg al centro del primo teaser dello spinoff de Il trono di spade

Facciamo la conoscenza di Dunk ed Egg, i due avventurieri al centro della serie spinoff A Knight of the Seven Kingdoms, in arrivo nel 2025.

In concomitanza con l'episodio finale della seconda stagione di House of the Dragon, Max ha diffuso il primo teaser trailer della serie spinoff de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms. Il brevissimo promo si concentra su Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e ci introduce il cavaliere che sarà protagonista di questo prequel insieme ad Aegon V Targaryen (Dexter Sol Ansell). Insieme, questi i due personaggio sono noti anche come Dunk ed Egg.

A giugno era stata svelata la prima immagine dello spinoff A Knight of the Seven Kingdoms, che ritrae Peter Claffey nella parte di Ser Duncan l'Alto, uno dei due protagonisti della serie ritratto mentre attraversa la piazza di una città con indosso un mantello verde e le mani strette sull'impugnatura della sua spada.

Cosa ci aspetta in A Knight of the Seven Kingdoms

Come rivela la sinossi ufficiale, un secolo prima degli eventi de _, due improbabili eroi vagavano per Westeros. Si tratta di un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. Ambientato in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora stato cancellato dalla memoria, grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili.

La serie è stata adattata dai romanzi di George R.R. Martin, Tales of Dunk e Egg, The Hedge Knight, The Sworn Sword e Mystery Knight. HBO avrebbe pianificato tre stagioni per lo show, ma pwer adesso è certa solo la durata della prima stagione, che sarà composta da sei episodi e arriverà su Sky e in streaming su NOW nel 2025, raccontando una storia ambientata circa 100 anni prima degli eventi de Il trono di spade.