A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la prima foto dello spinoff de Il trono di spade

HBO ha annunciato l'inizio delle riprese della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la nuova serie spinoff de Il Trono di Spade.

Ser Duncan ritratto nella prima foto

L'immagine ritrae Peter Claffey nella parte di Ser Duncan l'Alto, uno dei due protagonisti della serie che è stato ritratto mentre attraversa la piazza di una città mentre indossa un mantello verde e tiene l'impugnatura della sua spada tra le mani.

Le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight si stanno svolgendo a Belfast, in Irlanda.

Il secondo protagonista è il giovane Dexter Sol Ansell che ha il ruolo del giovane scudiero Egg.

La prima foto dello spinoff

Nel cast dello show ci saranno inoltre Finn Bennett nei panni di Aerion Targaryen, Bertie Carvel che sarà Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford che sarà Tanselle, Daniel Ings nei panni di Ser Lyonel Barotheon, e Sam Spruell che sarà Maekar Targaryen. Alla regia delle sei puntate ci saranno Owen Harris e Adina Smith.

Il team al lavoro sullo show

La serie, scritta e prodotta da George R.R. Martin e Ira Parker, sarà ambientata circa 100 anni prima della serie originale e mostrerà i due personaggi mentre vivono delle avventure che li porterà a interagire con alcuni membri delle dinastie al centro della saga.

Tra le pagine dei racconti di Martin, il cavaliere errante Dunk incontra per la prima volta Egg quando decide di andare nella città di Ashford per partecipare a un torneo. Il ragazzo, successivamente, rivela di essere Aegon Targaryen, uno dei fratelli di Aerion. Nel secondo racconto i due protagonisti sono al servizio di ser Eustace Osgrey durante una grande siccità, mentre la terza storia li mostra mentre partono con destinazione Bianchemura, dove vogliono partecipare a un torneo.