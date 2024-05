911 e 911 Lone Star, stasera su Rai 2: trama delle puntate di domenica 19 maggio

Stasera domenica 19 maggio 2024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1 Lone Star. Le serie fanno parte del franchise 9-1-1, ecco le trame e i protagonisti delle puntate in onda questa sera disponibili in live streaming su RaiPlay.

9-1-1: sinossi e cast dell'episodio 'Eroe a qualunque costo'

Hen confida a Chimney i suoi dubbi sulla morte di Claudette, avvenuta dopo l'incendio al call center. Il sospetto che qualcuno stia manipolando situazioni per emergere come eroe, mettendo deliberatamente in pericolo la vita degli altri per poi salvarli, li porta ad affrontare un rischio mortale.

Han e Henrietta in una scena dell'episodio di stasera

Nel frattempo, Eddie decide di fare visita ai suoi genitori in Texas, scatenando un confronto emotivo tra padre e figlio, dove emergono tensioni e segreti sepolti da tempo.

Nel cast Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt, Aisha Hinds e Ryan Guzman.

9-1-1: Lone Star, sinossi e cast dell'episodio 'Essere sé stessi'

La squadra della 126 si trova ad affrontare una serie di emergenze mozzafiato. Mentre si sforzano di salvare un uomo intrappolato in un tritarifiuti e una madre disperata che tenta di salvare i suoi figli intrappolati in un'auto in corsa, la tensione è alle stelle.

Rob Lowe è Owen Strand

Nel frattempo, il rapporto tra Tommy e Julius si rafforza, aprendo nuovi orizzonti per entrambi. Mateo e Nancy, al contrario, si trovano in disaccordo sul fatto che la loro relazione amorosa dovrebbe essere mantenuta segreta, portando a conflitti interni e a decisioni difficili sul loro futuro.

Nel cast Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Rafael L. Silva, Natacha Karam e Jim Parrack.