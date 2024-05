911 e 911 Lone Star, stasera su Rai 2: trama e cast delle puntate del 12 maggio

Stasera, 12 maggio 2024, su Rai 2 dalle 21:20, tornano 9-1-1, giunto alla quinta stagione, e il suo spin-off 9-1-1: Lone Star, arrivato alla terza stagione. Le due serie, appartenenti al franchise creato da Ryan Murphy, sono state rinnovate per una nuova stagione, ma la serie madre è traslocata sull'ABC.

9-1-1: sinossi e cast dell'episodio 'May Day'

L'episodio inizia con un tranquillo pomeriggio presso il call center del 9-1-1, ma tutto cambia improvvisamente quando un cortocircuito provoca un violento incendio che si diffonde rapidamente. Le squadre rispondono prontamente alla chiamata di emergenza e si dirigono sul posto.

Mentre le fiamme divorano il call center, Bobby, Buck ed Eddie si precipitano all'interno per soccorrere i dipendenti intrappolati. Bobby, si mette in grave pericolo per salvare May e Claudette, le quali sono rimaste bloccate in una stanza senza via di fuga.

9-1-1: Una scena dell'episodio si questa sera

Nel frattempo, Buck ed Eddie si uniscono per aiutare un elettricista gravemente ferito a causa dell'incidente. Chimney, ancora alle prese con il difficile rapporto con suo fratello, si ritrova a dover collaborare con lui per la prima volta.

Nel cast Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt e Ryan Guzman

9-1-1: Lone Star, sinossi e cast dell'episodio

L'episodio si apre con Owen che prende la difficile decisione di viaggiare fino a Los Angeles per incontrare suo padre, con il quale non ha avuto contatti da quando era solo un ragazzo.

Da quando, a dodici anni, un tragico evento ha scosso la sua famiglia, Owen ha vissuto lontano da suo padre, trasferendosi con sua madre a New York. Ora, con il tempo che stringe e il padre in fin di vita, Owen sente il bisogno di fare i conti con il passato e cercare una sorta di chiusura.

9-1-1: Lone Star stasera Owen vola a Los Angeles dal padre

Nel frattempo, Judd decide di portare suo figlio Wyatt nel ranch di famiglia, dove vive suo nonno. Durante una cavalcata nella campagna texana, un'improvvisa emergenza crea le condizioni per un riavvicinamento tra padre e figlio.

Nel cast Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain, Rafael L. Silva, Natacha Karam e Jim Parrack.