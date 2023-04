9-1-1: Lone Star: Rob Lowe finisce in grossi guai dopo quella morte shock [SPOILER]

Nuovi momenti scioccanti in arrivo per il capitano Owen, interpretato da Rob Lowe, in 9-1-1: Lone Star dopo quanto accaduto nell'ultimo episodio.

9-1-1: Lone Star porta nuovi momenti scioccanti ai suoi fan dopo quanto accaduto negli ultimi episodi e, in particolare, in Open, che ha mostrato agli spettatori una grande rivelazione su Kendra, una morte orribile e molti problemi in arrivo per Owen Strand interpretato da Rob Lowe.

Attenzione! L'articolo contiene spoiler dalla programmazione americana.

Come riportato da CinemaBlend, dopo che Owen ha scoperto della relazione aperta tra Kendra e suo marito, ha scelto di mettere fine ai giochi. La 126 è però accorsa a casa di Kendra solo un'ora dopo permettendo a Owen di vedere quanto amore ancora ci fosse tra marito e moglie. Proprio questo ha portato il personaggio interpretato da Rob Lowe a porre fine alla relazione. Più avanti nell'episodio, i fan hanno visto Kendra, la macchina e dopo circa 45 minuti l'arrivo, per la seconda volta, dei vigili del fuoco.

9-1-1: Lone Star 4, la recensione: tornano i pompieri del Texas, più infuocati (forse troppo) che mai

Owen ha estratto un Brett congelato dall'auto, ma a nulla è valso il tentativo di rianimarlo. Cosa succederà adesso che il cuore di Brett si è disintegrato come una lastra di ghiaccio sottile? Sarebbe stato meglio per il capitano non effettuare nessuna compressione su di un corpo congelato? E' possibile che Owen abbia commesso un errore?

La situazione si è complicata alla fine dell'episodio quando Owen ha ricevuto una telefonata da Gabriel Reyes (Benito Martinez) dei Texas Rangers. Il capitano è stato informato di un dettaglio non da poco: Brett era stato avvelenato. Un'informazione che porta con sé numerosi interrogativi non solo in merito a Kendra, ma anche allo stesso Owen considerando il rapporto tra i due.

9-1-1: Lone Star tornerà sul piccolo schermo il 25 aprile con un nuovo episodio che dovrà rispondere ad alcune domande. Cosa è accaduto a Brett? E cosa succederà a Owen e Kendra?