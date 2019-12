6 Underground, Ryan Reynolds chiede scusa alle Spice Girls: "Sono fantastiche!"

6 Underground, il film action con Ryan Reynolds, contiene un esilarante riferimento alle Spice Girls e la star canadese ha ritenuto necessario chiedere scusa per evitare problemi in famiglia.

Durante la promozione del lungometraggio diretto da Michael Bay, la star canadese ha esordito dicendo. "Possiamo parlarne per un secondo? Non doveva essere usata quella canzone, avevo chiesto specificatamente per qualcosa di diverso, un vecchio brano dei 98 Degrees o qualcosa di simile".

Ryan Reynolds ha però aggiunto: "Il fatto è che il fo****o Michael Bay ha messo le Spice Girls che, dalla casa da cui provengo, sono quasi come una religione. Non posso nemmeno... Quando mia moglie scoprirà che distruggo una radio perché sta trasmettendo una canzone delle Spice Girls... sono un uomo morto".

L'attore ha quindi concluso ribadendo: "Le Spice Girls sono fantastiche!".

Per ora Blake Lively non ha rivelato la sua reazione alla sequenza del film distribuito da oggi su Netflix e di cui potete leggere la nostra recensione.

La sinossi di 6 Underground anticipa:

Qual è la parte migliore dell'essere morto? Non è sfuggire al tuo capo, alla tua ex, né ripulire la tua fedina penale. La parte migliore dell'essere morto... è la libertà. La libertà di combattere l'ingiustizia e il male nel nostro mondo senza che nulla o nessuno ti rallenti o ti dica "no".

Il film introduce un nuovo modello di eroe d'azione. Sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore nel proprio campo, sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma per il desiderio comune di cancellare il loro passato per cambiare il futuro. La squadra è riunita da un enigmatico leader (Ryan Reynolds), la cui unica missione nella vita è garantire che, mentre lui e i suoi compagni non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente.

6 Underground è diretto da Michael Bay ed è stato scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, mentre nel cast ci sono anche Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco.