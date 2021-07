6 Underground: il film di Michael Bay non ha convinto Netflix e non avrà un sequel

Il film 6 Underground diretto da Michael Bay non ha convinto i vertici di Netflix e il progetto con Ryan Reynolds non avrà un sequel.

6 Underground è stato un insuccesso per i responsabili di Netflix: il film di Michael Bay non sembra aver raggiunto il livello sperato dal punto di vista creativo. Dei film originali realizzati dalla piattaforma su cui è stata investita una cifra considerevole il progetto action con star Ryan Reynolds è quindi uno dei pochi che non avrà un sequel.

Scott Stuber, responsabile dei film originale di Netflix, ha dichiarato a Variety parlando di 6 Underground: "Non abbiamo provato la sensazione di essere arrivati al punto sperato dal punto di vista creativo. Si è trattato di un buon successo, ma alla fine non abbiamo pensato di aver raggiunto l'obiettivo in modo da giustificarne un ritorno. Semplicemente non c'era quel profondo amore per quei personaggi o quel mondo".

Tra i film originali che hanno invece ottenuto il via libera a un secondo capitolo ci sono Army of the Dead, Tyler Rake, Enola Holmes, The Old Guard e Spencer Confidential.

Stuber, parlando del futuro dei progetti originali, ha dichiarato: "Dobbiamo essere più consistenti nel rendere questi film più rilevanti dal punto di vista culturale e posizionarli nello zeitgest. Sappiamo che c'è il pubblico per questi film, ma vogliamo che le persone sentino l'impatto nelle loro conversazioni con gli amici e i colleghi che stanno dicendo 'Hai sentito di questo film The Old Guard?'. Lo abbiamo fatto, ma non in modo costante".