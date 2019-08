50 volte il primo bacio, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia finalmente agosto e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un'amatissima commedia: ad arrivare in streaming oggi è 50 volte il primo bacio con la coppia Drew Barrymore e Adam Sandler!

Lucy potrebbe essere la fidanzata o moglie ideale, peccato che non si ricordi di tutto ciò che è accaduto nelle 24 ore precedenti, e viva ogni giorno facendo le stesse cose e gli stessi movimenti. La slapstick comedy di Peter Segal, regista del demenziale Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale, deve gran parte della sua fortuna ai due attori, Adam Sandler e Drew Barrymore, autori di alcune gag irresistibili. Il film è stato un enorme successo, con quasi 200 milioni di dollari portati nei botteghini di tutto il mondo.

50 volte il primo bacio: una romantica scena con Drew Barrymore e Adam Sandler

Henry è un veterinario di un centro ittico delle Hawaii, che si diverte a spupazzare le belle turiste che incontra, da vero rubacuori. A lui interessano i suoi animali, fra cui spicca un fantastico leone marino, e i suoi amici. Un giorno, per un problema alla barca, si trova a sostare in un bar. Questo luogo gli cambierà la vita. Lì infatti conosce Lucy, seduta a un tavolo a fare castelli con le cialde. Henry, senza saperne il perché, si sente attratto dalla ragazza e il giorno successivo va a fare colazione ancora nello stesso luogo. Lucy è ancora seduta allo stesso tavolo impegnata nelle sue "costruzioni", ma accade qualcosa di curioso. Quando Henry la saluta lei non lo riconosce.

50 volte il primo bacio è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.