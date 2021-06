50 volte il primo bacio: la malattia della protagonista esiste davvero?

La condizione neurologica di cui soffre la protagonista di 50 volte il primo bacio si chiama sindrome di Goldfield, la tematica era stata già trattata in Ricomincio da capo con Bill Murray.

La condizione neurologica di cui soffre la protagonista di 50 volte il primo bacio, interpretata da Drew Barrymore, si chiama sindrome di Goldfield: Lucy si sveglia ogni mattina pensando che sia il 13 ottobre. Questa tematica era stata già trattata, più seriamente, in Ricomincio da capo con Bill Murray.

50 volte il primo bacio: una romantica scena con Drew Barrymore e Adam Sandler

La cosiddetta sindrome di Goldfield, di cui soffre Lucy nel film, è del tutto fittizia; la vera amnesia anterograda colpisce sia la memoria a breve termine, che può durare minuti o secondi, sia la memoria a medio termine, che può durare giorni o settimane. Addormentarsi non ha nulla a che fare con la condizione e il sonno in realtà intensifica molti effetti chimici che aiutano la memoria.

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio del 45% basato su 176 recensioni di critici, con una media di 5,41 / 10. Il consenso del sito web afferma: "L'umorismo travolgente e l'incredibile chimica tra Adam Sandler e Drew Barrymore portano un po' di energia a questa storia di una ragazza con perdita di memoria a breve termine e il ragazzo che cerca di farla innamorare."

Roger Ebert, celebre critico americano, ha dichiarato: "50 volte il primo bacio è una specie di esperimento per Sandler, rivela il lato caldo della sua personalità e si lascia alle spalle l'ostilità, la rabbia e l'umorismo disgustoso... Il film non ha la complessità e la profondità di Ricomincio da capo... ma come intrattenimento è accattivante e amabile".