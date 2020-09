50 volte il primo bacio: Adam Sandler e Drew Barrymore di nuovo insieme per un divertente reboot (VIDEO)

La coppia formata da Drew Barrymore e Adam Sandler si è riunita per girare un breve video revival di 50 volte il primo bacio, commedia romantica di successo che li ha visti protagonisti nel 2004, andato in onda durante il nuovo talk show dell'attrice sul web.

Nel corso del The Drew Barrymore Show, durante il quale l'attrice invita alcuni tra i suoi più cari amici del settore, stavolta è toccato ad Adam Sandler che ha aiutato l'amica a ricordare 50 volte il primo bacio. Lungo poco più di due minuti, nel video Drew Barrymore riprende il ruolo della smemorata Lucy e Adam Sandler del veterinario Henry, rievocando il finale del film, ma aggiornato al 2020.

Il video inizia con Lucy che si sveglia e mette nel videoregistratore una videocassetta registrata da Henry, che le racconta le sue condizioni e com'è vivere nel 2020. Adam Sandler nei panni del protagonista racconta all'amata cos'è Netflix e tutto quello che succede nel mondo, tra cui anche la pandemia. La clip, inoltre, contiene anche un'apparizione speciale, ovvero quella del personaggio di Tom 10 secondi, uno dei personaggi più ricordati e divertenti del film.

50 volte il primo bacio: una romantica scena con Drew Barrymore e Adam Sandler

Per chi non ricordasse la trama, 50 volte il primo bacio parla del veterinario Henry Roth che vive alle Hawaii e un bel giorno incontra una giovane ragazza di nome Lucy Whitmore, per la quale perde la testa. Ma Henry non sa che Lucy soffre di una grave forma di perdita di memoria a breve termine, infatti scopre che il giorno dopo non si ricorda più di lui. Per Henry ha inizio una sfida faticosa, per riconquistare Lucy ogni giorno partendo da zero.

La commedia romantica, diretta da Peter Segal, aveva come protagonisti Sandler, Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Dan Aykroyd, Lusia Strus, Amy Hill, Allen Covert, Maya Rudolph e Blake Clark, e all'epoca ebbe un grande successo di critica e pubblico.