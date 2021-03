5 è il numero perfetto, su Netflix in streaming da oggi

5 è il numero perfetto, l'atteso film di Igort interpretato da Toni Servillo, arriva oggi 1 marzo 2021 su Netflix in streaming per tutti gli utenti registrati!

Tratto dall'omonima famosissima graphic novel dello stesso Igort, pubblicata in 15 Paesi, 5 è il numero perfetto vede Toni Servillo nel ruolo del disincantato sicario Peppino Lo Cicero, Valeria Golino, l'amante di sempre, Carlo Buccirosso, il sanguinario Totò 'O Macellaio, amico e complice di un'intera vita.

Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l'omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell'Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un'amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita. Oltre alla regia, Igort firma il soggetto e la sceneggiatura. Prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, il film è una coproduzione con Belgio (Potemkino) e Francia (Mact Productions con Cité Film e Nour Films). Produttori per Propaganda Italia sono Marina Marzotto e Mattia Oddone mentre per Jean Vigo Italia è Elda Ferri.

