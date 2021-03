Netflix, marzo 2021: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix marzo 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: dalle due miniserie true crime Omicidio tra i mormoni e Nevenka: Rompere il silenzio alla commedia Yes Day, ispirata al film con Jim Carrey Yes Man, a Sky Rojo, la nuova serie di Álex Pina.