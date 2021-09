5 è il numero perfetto, le location: ecco dove è stato girato il film

5 è il numero perfetto, un film con Toni Servillo scritto e diretto da Igort, è stato girato prevalentemente in Campania e in una delle spiagge più incantevoli della nostra penisola.

5 è il numero perfetto è un film del 2019 con Toni Servillo scritto e diretto da Igort, basato sul suo omonimo fumetto del 2002. La pellicola è stata girata prevalentemente a Napoli, in Campania, anche se una delle location più celebri è una splendida spiaggia della Sardegna chiamata Is Arutas.

5 è il numero perfetto, il profilo di Toni Servillo

Nell'incipit del film si può vedere il personaggio di Toni mentre imbocca Vico Bernardo Celentano, a Napoli. La sua casa invece si trova a Pozzuoli, in via Lago D'Averno. Tra le location è anche presente un'oscura sala cinematografica: si tratta del Multisala delle Palme, sito in Vico Vetriera, un'elegante struttura che attualmente viene usata anche come teatro.

Tra le altre location partenopee dobbiamo assolutamente menzionare via Sopramuro, via Carlo di Tocco, via del Macello, via Cesare Carmignano, via Gradini Forcella e Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, dove sembra esserci il palazzo dove lavora come portiere Ciro, il personaggio interpretato da Emanuele Valenti.

5 è il numero perfetto: Valeria Golino durante una scena

Nella parte finale di 5 è il numero perfetto, i personaggi di Valeria Golino e Toni Servillo decidono di ritirarsi e di dedicarsi ad una vita tranquilla: la splendida spiaggia presente in queste sequenze è quella di Is Arutas, conosciuta anche come "spiaggia dei chicchi di riso" per via della sabbia che è composta da un'infinità di granelli di quarzo che sfumano la superficie regalandole una gamma pressoché infinita di meravigliosi colori.