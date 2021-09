5 è il numero perfetto: il film con Toni Servillo e Valeria Golino stasera su Rai3

Stasera su Rai3 alle 21:20 va in onda 5 è il numero perfetto, il film scritto e diretto dal fumettista Igort nel 2019, con Toni Servillo e Valeria Golino.

5 è il numero perfetto: Toni Servillo e Carlo Buccirosso in una scena

Adattamento dell'omonimo graphic novel del 2002, 5 è il numero perfetto ci porta a seguire Peppino Lo Cicero (Toni Servillo), un sicario in pensione della Camorra, che si rimette però in gioco dopo l'assassinio di suo figlio Nino.

Al suo fianco ci saranno solo Totò 'O Macellaio (Carlo Buccirosso), amico fraterno, e Rita (Valeria Golino), l'amante di un tempo.

Suddiviso in 5 capitoli - Lacreme napulitane; La settimana enigmatica; Guapparia; Il sorriso della morte; 5 è il numero perfetto -, il film si è aggiudicato nel 2020 un David di Donatello, vinto da Valeria Golino come Migliore attrice non protagonista.