365 Giorni, Michele Morrone: "Tornerò per il sequel del film"

La star di 365 Giorni Michele Morrone conferma il suo ritorno per il sequel del film Netflix, e nel frattempo raccoglie fondi per i bambini bisognosi.

365 Giorni avrà un sequel, e la star del film Michele Morrone tornerà senz'altro. Così ha dichiarato l'attore della nuova hit di Netflix, che nel frattempo si sta impegnando ad aiutare economicamente i bambini che più ne hanno bisogno.

Michele Morrone nel film 365 giorni

Ormai avrete sentito parlare di 365 Giorni, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Blanka Lipińska (nonché uno dei prodotti più popolari tra quelli disponibili nel catalogo di Netflix) e del suo affascinante protagonista - ma se siete tra i pochi che ancora non lo conoscono, ecco chi è Michele Morrone -, e che l'abbiate visto o meno, ora anche voi siete a conoscenza della (in realtà abbastanza telefonata) buona (?) nuova: ci sarà un sequel.

Massimo Torricelli tornerà dunque sui vostri teleschermi, promette Morrone, proprio come torna nei libri (una trilogia), ma intanto l'attore, in procinto di trasferirsi a Hollywood, si sta dedicando alla beneficenza.

L'attore è infatti appena diventato Brand Ambassador di HalaHi, una piattaforma virtuale simile a Cameo, dove le star possono registrare dei messaggi video personalizzati per i fan che pagano per il servizio.

Quanto costa un saluto da Michele? 200 dollari, ma il ragazzo ha promesso di donare tutto il ricavato in favore dei bambini bisognosi. In sole 24 ore, Morrone ha raccolto 14.000 dollari, e la piattaforma, come riporta TMZ, pare sia stata sommersa dalle richieste fin dall'arrivo dell'attore.

Attendiamo dunque di avere ulteriori informazioni sulla produzione del sequel di 365 Giorni, dato che le riprese dovrebbero partire non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà.