Chi è Michele Morrone: tutto sull'attore di 365 giorni e Sirene

Michele Morrone è uno degli attori più in voga del momento grazie al film 365 giorni, il film polacco disponibile su Netflix. L'italiano interpreta un mafioso che rapisce una ragazza e le concede un anno per innamorarsi di lui. Scopriamo insieme chi è il protagonista della pellicola più hot dell'estate 2020.

Età, altezza, segno zodiacale

Michele Morrone è nato il 3 ottobre 1990 a Melegnano, un comune di diciottomila abitanti in provincia di Milano, situata a sud del capoluogo lombardo; è del segno della Bilancia ed è alto 1 metro e 83 centimetri.

La famiglia

La famiglia di Michele Morrone è di origini pugliesi, ha tre sorelle più grandi ed un fratello che lavora come fotografo. Suo padre era un operaio edile morto prematuramente quando l'attore aveva solo dodici anni.

La sua ex moglie

L'attore ha sposato nel 2014 Rouba Saadeh: la sua ex moglie è una stilista libanese trasferitasi a Milano dove ha fondato l'azienda Le paradis des fous. Michele e Rouba hanno due figli, Marcudo e Brado.

Il divorzio

Michele Morrone e Rouba Saadeh hanno divorziato nel 2018, la stilista è tornata nel suo paese con i due figli. Lo scorso anno Michele intervistato da Storie Italiane ha detto: "Sono sette mesi che non li vedo e Brando ormai è cresciuto. La cosa che mi fa più male è che, a differenza di Marcus, Brando non capisce ciò che dico perché parla un'altra lingua".

La depressione

Prima di ottener il successo con 365 giorni Michele Morrone stava per lasciare la carriera come ha confessato sui social: "Un anno e mezzo fa stavo per lasciare tutto, non volevo più recitare. Ero in un grave stato di depressione dopo aver divorziato da mia moglie. Ho trovato lavoro come giardiniere in un remoto villaggio di 1000 abitanti perché Non avevo più soldi in tasca. Ma la vita è strana, quando sei giù il destino ti mette davanti il treno giusto e se sei forte puoi prenderlo. Credi sempre in te stesso ... SEMPRE."

Michele Morrone sui social

Michele Morrone è presente su Facebook, dove ha più di 145mila follower, su Instagram, dove ha superato i sei milioni di follower. Ha anche un canale youtube dove il brano Feel it ha al momento 19.556.193 visualizzazioni.

In tv, fiction e non solo: da Sirene a Ballando con le stelle

Michele Morrone ha studiato recitazione presso la Fondazione del Teatro Franceschini di Pavia. Ha iniziato la carriera sul piccolo schermo con piccoli ruoli in fiction e serie televisive come Provaci ancora Prof, Che Dio ci aiuti 3, Come un delfino 2 con Raoul Bova. Nel 2017 è Ares nella mini serie Sirene. Nel 2018 ha partecipato al film per la Tv Una donna contro tutti - Renata Fonte. L'anno dopo è il Capitano Lodzla nella produzione internazionale RAI I Medici e, sempre nel 2019, lo troviamo nella serie Il Processo. Nel 2017 ha partecipato al reality di RAI 1 Ballando con le stelle, dove ha danzato in coppia con la maestra Ekaterina Vaganova.

I film

Prima di ottenere il ruolo di Massimo in 365 giorni, Michele Morrone ha partecipato al film Bar Giuseppe di Giulio Base distribuito su RAIPlay, Dopo 365 giorni è tra i protagonisti di Duetto di Vicente Amorim con Giancarlo Giannini, attualmente in fase di post produzione.

La carriera come cantante e le canzoni di 365 giorni

Michele Morrone è anche un chitarrista ed un cantante, lo scorso 14 febbraio ha pubblicato l'album Dark Room. Molte delle canzoni ascoltate in 365 giorni sono state estratte da questo album, tra queste Watch Me Burn, che possiamo ascoltare durante la scena della doccia, Dark Room è usata come filo conduttore durante tutto il film. Feel It è il brano scelto per i titoli di coda mentre Hard for Me è la canzone di apertura del film.

Il successo

Nel 2020 Michele Morrone è diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo di Massimo Torriccelli in 365 giorni. Il film è stato rilasciato in Polonia il 7 febbraio 2020 ed ora disponibile su Netflix. La pellicola ha ottenuto un grande successo grazie alle scene erotiche che ricordano quelle di 50 sfumature di grigio del 2015.