365 Giorni: Adesso, il trailer del sequel con Michele Morrone

Netflix ha condiviso il trailer del film 365 Giorni: Adesso, il sequel con protagonista Michele Morrone che arriverà in streaming il 27 aprile.

Nel video le dinamiche tra la coppia protagonista sembrano essersi invertite, oltre a mostrarne il matrimonio, nuovi arrivi nella loro vita e un segreto che potrebbe metterli in difficoltà. Nel trailer spazio, come prevedibile, a molti momenti di passione.

Il film 365 giorni: Adesso si basa sul romanzo scritto da Blanka Lipińska e riprenderà la narrazione da dove si era interrotta.

Al centro della trama ci saranno Massimo, interpretato da Michele Morrone, che è un membro di una famiglia mafiosa siciliana, e Laura, parte affidata ad Anna-Maria Sieklucka, che nel primo capitolo della storia era stata rapita e sfidata a non innamorarsi di lui.

La sinossi ufficiale è la seguente:

Laura e Massimo sono tornati e non sono mai stati così travolti dalla passione. Ma il nuovo inizio della coppia è complicato dai legami familiari di Massimo e da un uomo misterioso che si insinua nella vita di Laura per conquistare il cuore e la fiducia della donna... a ogni costo.