30 Rock: Tina Fey ha chiesto a NBCUniversal di rimuovere gli episodi con le blackface

La star di 30 Rock, Tina Fey, ha chiesto a NBCUniversal di rimuovere gli episodi del popolare show che contengono blackface. Il movimento Black Lives Matter ha spinto network e piattaforme streaming a rimuovere programmi tv controversi o apporre disclaimer per contestualizzare il razzismo insito in certe opere, ma adesso ci ha pensato la protagonista, anche creatrice e produttrice di uno degli show incriminati, a giocare d'anticipo chiedendo che gli episodi passibili di razzismo vengano tolti dal catalogo.

Tina Fey nell'episodio 'Blind Date' della prima stagione di 30 Rock

"Mentre lottiamo per migliorare la situazione in America, crediamo che questi episodi in cui gli attori usano il trucco per cambiare etnia debbano essere tolti dalla circolazione" ha dichiarato Tina Fey a Deadline. "Oggi ne comprendo l'intento, non è un modo per permettere alle persone bianche di usare queste immagini. Mi scuso per il dolore che hanno causato. Andando avanti, nessun ragazzino che ama la commedia ha bisogno di incappare in queste immagini ed essere colpito dalla loro bruttezza. Ringrazio NBCUniversal per avere accettato questa richiesta".

In totale, quattro episodi di 30 Rock verranno tolti da Hulu, Amazon Prime, iTunes e Google Play entro la fine della settimana. Gli episodi in questione sono l'episodio della terza stagione, intitolato Believe In The Stars, l'episodio 10 della quinta stagione, intitolato Christmas Attack Zone, l'episodio 19 della sesta stagione, intitolato Live from Studio 6H", e l'episodio 4 della quinta stagione della versione East Coast, The Live Show.

Prima di 30 Rock, netflix ha rimosso varie serie o episodi che fanno uso della pratica della blackface a scopi comici, tra queste Little Britain, The League of Gentlemen e perfino un episodio di C'è sempre il sole a Philadelphia.

