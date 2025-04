30 Rock, Tina Fey si è accertata che Jon Hamm non fosse un idiota prima di prenderlo: "La vita è troppo breve"

A quanto pare, Tina Fey ha dovuto consultare Lorne Michaels prima di ingaggiare ufficialmente Jon Hamm nel cast della serie 30 Rock.

Fey e Hamm hanno concesso insieme un'intervista a Interview Magazine per ricordare le loro carriere e promuovere il loro nuovo progetto prestigio, ovvero la serie Your Friends and Neighbors, che debutterà il prossimo 11 aprile su Apple TV+.

Fey, vecchia gloria del Saturday Night Live, ha raccontato che non aveva ancora incontrato Hamm quando lui ha condotto per la prima volta la trasmissione nell'ottobre 2008, ma di averlo preso in considerazione in quel momento per un ruolo nella sua sit-com di successo, 30 Rock: "Ricordo di aver chiamato o mandato un'e-mail a Lorne Michaels [creatore del SNL] e di avergli detto: 'Fammi sapere se è divertente perché abbiamo una parte in arrivo su 30 Rock che sarebbe perfetta per lui'", ha raccontato a Hamm, aggiungendo: "E anche per assicurarmi che non fossi un idiota. La vita è troppo breve e le ore sono troppo lunghe".

L'esperienza di Jon Hamm nel cast di 30 Rock

30 Rock: Tina Fey e Jon Hamm in una scena

L'attore avrebbe poi interpretato il dottor Drew Baird per un arco di più episodi nel 2009. Quando la protagonista interpretata da Fey, Liz Lemon, incontra per la prima volta Drew, impara subito tre cose: è il suo vicino di casa, è un medico e ama cucinare. Tutto ciò la spinge a pronunciare l'iconica frase dello show: "I want to go there".

Tina Fey nell'episodio 'Cleveland' della prima stagione di 30 Rock

Nell'intervista con Fey, Hamm ha ricordato di aver saputo della parte in 30 Rock proprio mentre era al SNL. "È stato un momento molto divertente anche per me, perché ricordo di essere tornato in camerino e di aver sentito squillare il telefono. Ero in 30 Rock e mi chiedevo: 'Di chi sono questi telefoni? Qualcuno ha questo numero? Chi sta chiamando il mio camerino? Così ho risposto e credo che dall'altra parte ci fosse Robert Carlock, lo showrunner di 30 Rock, che mi ha detto: 'Ehi, ti piacerebbe fare questo? Abbiamo una parte per te. È un dottore assolutamente normale che non diventerà affatto strano, te lo prometto'", ha raccontato Hamm.

Ma poi si è scoperto che era un medico incompetente. Fortunatamente, la promessa non mantenuta non ha rovinato il rapporto tra Hamm e Fey. I due hanno continuato a lavorare insieme molte volte nel corso degli anni, tra cui in Unbreakable Kimmy Schmidt, Friends with Kids, Maggie Moore(s) e Mean Girls.