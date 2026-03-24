30 anni in un secondo: Netflix annuncia il film reboot della commedia con Jennifer Garner

30 anni in un secondo, la commedia con star Jennifer Garner e Mark Ruffalo, è al centro di un reboot che avrà come star Emily Bader e Logan Lerman.

Brett Haley sarà impegnato alla regia, collaborando nuovamente dopo il successo ottenuto con People we meet on vacation, che ha trascorso ben quattro settimane nella Top 10 dei film in inglese più visti su Netflix ed è entrata nelle prime 10 posizioni dei titoli con le migliori visualizzazioni in 92 nazioni.

Cosa raccontava 30 anni in un secondo

Attualmente la produzione non ha svelato in che modo verrà adattata la commedia 30 anni in un secondo e i dettagli dei protagonisti della nuova versione della storia. Haley sarà impegnato alla regia, con un adattamento firmato da Hannah Marks (Mark, Mary & Some Other People), poi modificato da Flora Greeson (Principe Azzurro cercasi).

La versione originale, di cui potete leggere la Recensione 30 anni in un secondo (2004) raccontava la storia di Jenna Rink, una tredicenne che per magia si risveglia e scopre di essere una trentenne, dovendo quindi affrontare l'età adulta mentre scopre chi è veramente.

Christa B. Allen in 30 anni in un secondo

Jennifer Garner, che era la protagonista del film, sarà coinvolta nel reboot in veste di produttrice, come accaduto anche con il musical tratto dal film che è stato diretto da Andy Fickman. La commedia aveva incassato, nel 2004, ben 96 milioni di dollari in tutto il mondo.

Le dichiarazioni del regista

Haley ha dichiarato: "30 anni in un secondo è uno di quei film rari e perfetti. Divertente, emozionante, profondamente umano, con delle interpretazioni indimenticabili di Jennifer Garner, Mark Ruffalo e Judy Greer. Sono da sempre un grande fan, quindi immergermi nuovamente in questa storia è qualcosa che viene accompagnato da un senso di tremenda responsabilità".

Brett ha voluto inoltre aggiungere: "Avere Jennifer Garner coinvolta come produttrice esecutiva, dopo aver avuto una parte così importante di ciò che ha reso la versione originale speciale, è particolarmente significativo. Non potrei inoltre essere più entusiasta nel collaborare nuovamente con Emily Bader dopo People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza. Lei e l'incredibilmente talentuoso Logan Lerman sono un'accoppiata magica. Mi sento incredibilmente fortunato nell'avere ottenuto la fiducia necessaria a occuparmi di qualcosa che significa così tanto per tante persone"