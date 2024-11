Jennifer Garner ricrea il suo iconico look di 30 anni in 1 secondo per Halloween

Jennifer Garner ha trovato un modo carino per celebrare contemporaneamente Halloween e il 20° anniversario di uno dei suoi film più amati. L'attrice ha pubblicato sui social media un video che la ritrae mentre ricrea una famosa scena di 30 anni in 1 secondo.

Deadpool & Wolverine, Jennifer Garner svela l'allenamento pazzesco: "Ero in forma, ma non in forma per Marvel"

L'iconica scena

La Garner interpretava Jenna Rink, un'adolescente che si risveglia magicamente adulta dopo aver desiderato di avere "30 anni, essere civettuola e di successo". Nel video appena pubblicato, ha replicato la scena in cui Jenna adulta si prepara per una festa, con tanto di canzone di Whitney Houston "I Wanna Dance with Somebody" in sottofondo e Garner che indossa quello che sembra essere lo stesso coloratissimo vestito del film. Nella scena Garner, come Jenna, applica il suo lip gloss, la crema viso e persino la stessa vecchia collana a forma di farfalla.

"Buon 20° Halloween, Jenna Rink", recita la didascalia.

Un anno fa, la Garner è apparsa al The Drew Barrymore Show, dove la Barrymore ha fatto una retrospettiva di alcuni lavori della Garner. Quando sono arrivati a 30 anni in 1 secondo, Garner ha detto alla Barrymore: "Riesci a crederci? Gioia. Era pura gioia quel film", aggiungendo che non avrebbe mai pensato che il film sarebbe diventato un cult.

30 anni in 1 secondo segue l'impopolare studentessa Jenna Rink, che il giorno del suo 13° compleanno esprime il desiderio di avere 30 anni, essere ricca e cool. Si risveglia quindi come una donna di 30 anni, che vive la vita che presumibilmente ha sempre desiderato. Il film è interpretato anche da Mark Ruffalo, Christa B. Allen e Judy Greer.

Ad aprile, Garner, Ruffalo, 56 anni, e Greer, 49 anni, si sono riuniti per celebrare i 20 anni della commedia romantica. Il trio ha condiviso sui propri account Instagram la stessa videochat registrata, intitolata "13 Going on Boomer".