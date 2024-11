30 anni in un secondo, Mark Ruffalo: "Amo quel film"

La carriera di Mark Ruffalo è ricca di decine e decine di film ma quando i fan si avvicinano a lui ce n'è uno che spicca su tutti gli altri. In una recente intervista di People, la star dell'MCU ha raccontato che esiste un film in particolare tra quelli che ha realizzato che gli spettatori amano particolarmente.

Ruffalo è intervenuto ad un evento annuale di beneficenza del Center at West Park lo scorso 14 novembre, del quale è membro del Comitato Organizzativo:"Le persone si sono innamorate di 30 anni in 1 secondo. Amo quel film" ha confessato lo stesso attore ai microfoni del magazine.

Una citazione

Mark Ruffalo ha sottolineato come esista in particolare una scena che gli viene spesso citata dai fan quando gli parlano del film con Jennifer Garner. Si tratta della corsa romantica notturna del suo personaggio Matt per comprare le caramelle Razzles con Jenna (Garner).

Primo piano di Mark Ruffalo in Il caso Spotlight

L'attore ha spiegato che spesso gli appassionati gli consegnano spesso confezioni di Razzles, proprio in relazione a quella determinata scena del film del 2004. Già in passato, Mark Ruffalo aveva citato 30 anni in un secondo come uno dei film maggiormente amati dai suoi fan.

Vent'anni fa

Mark Ruffalo e Jennifer Garner sono protagonisti di 30 anni in un secondo Gary Winick. La trama del film ruota intorno a Jenna Rink, una tredicenne che desidera crescere rapidamente e diventare velocemente popolare. Nel corso del suo tredicesimo compleanno esprime il desiderio di essere una trentenne di successo a New York ma scopre che la sua vita adulta non è come quella che aveva immaginato.

Nel cast del film anche Christa B. Allen, Sean Marquette, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker e Gian Mantegna.