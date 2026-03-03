3 film e 3 serie Netflix da non perdere dal 3 all'8 marzo

Cosa guardare su Netlflix dal 2 all'8 marzo tra nuove uscite e prodotti già disponibili: nella lista dei nostri consigli c'è anche la nuova serie con Rachel Weisz

Con l'inizio di marzo il catalogo Netflix si aggiorna con nuove uscite e ritorni importanti. Dal 3 all'8 marzo arrivano nuovi film, nuove stagioni o intere serie tv e titoli perfetti da recuperare.

In mezzo a un elenco molto ampio di film già amatissimi e serie tv ormai di culto, abbiamo selezionato 6 titoli da non perdere questa settimana: tra crime dal ritmo serrato, drammi familiari intensi e miniserie pronte per il binge-watching.

Le novità Netflix in arrivo questa settimana (3-8 marzo)

Film in arrivo questa settimana

The Gentlemen (dal 4 marzo) - crime/action.

Il film di Guy Ritchie tra droga, aristocrazia britannica e guerra tra clan

La tregua (dal 4 marzo) - drammatico.

Film spagnolo con Miguel Herrán tra tensioni personali e scelte irreversibili

Vita nella banlieue 3 (dal 4 marzo) - crime/drammatico.

Terzo capitolo ambientato nelle periferie francesi tra tensioni sociali e criminalità

Ho visto la TV brillare (dal 5 marzo) - drammatico/thriller.

Un racconto disturbante sul confine tra realtà, televisione e identità

War Machine (dal 6 marzo)- action/guerra.

Nuovo film Netflix ambientato in uno scenario di guerra tecnologica e conflitti ad alta intensità

Parque Lezama (dal 6 marzo) - drammatico.

Racconto intimista ambientato a Buenos Aires tra memoria e relazioni familiari

La famiglia Brady (dal 6 marzo) - commedia.

Remake/parodia della celebre famiglia americana degli anni '70

Harry Styles. One Night in Manchester (8 marzo dalle 20:00) - live/musicale.

Harry Styles sul palco con il suo nuovo album 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally' in un evento registrato dal vivo

Serie Tv in arrivo questa settimana

Damon Slayer 5 (dal 3 marzo) - anime/fantasy.

Continua la saga tra demoni e battaglie spettacolari

Person of Interest (dal 4 marzo) - sci-fi/crime. La serie cult con un'intelligenza artificiale che prevede i crimini prima che accadano.

Blue Therapy: Terapia di coppia (dal 4 marzo) - reality/sentimentale.

Coppie reali affrontano crisi e conflitti davanti alle telecamere

Timelesz Project - REAL (nuovi episodi dal 4 marzo) - docuserie musicale.

Racconto dietro le quinte di un progetto artistico contemporaneo

Avamposti (dal 4 marzo) - drama.

Le azioni quotidiane dell'Arma dei Carabinieri nelle zone più difficili delle città

Vladimir (dal 5 marzo) - drama/thriller.

Rachel Weisz è una prof di mezza età la cui vita piomba nel caos quando conosce un giovane, affascinante collega

A Friend. A Murderer - Il caso che ha sconvolto la Danimarca (dal 5 marzo) - true crime.

Docuserie su un terribile omicidio che ha diviso l'opinione pubblica danese

The Rookie 7 (dal 5 marzo) - poliziesco/procedural.

Prosegue la serie con Nathan Fillion nei panni del poliziotto più anziano del dipartimento

The Dinosaurs: La vera storia (dal 6 marzo) - docuserie scientifica.

Ricostruzione spettacolare dell'era dei dinosauri. Racconta Morgan Freeman

Il serial killer di TikTok (dal 6 marzo) - docuserie crime.

Inchiesta su un caso criminale le cui tracce sono disseminate sui social.

L'amore illumina (dal 6 marzo) - romantico/drama.

Nuovo racconto sentimentale tra seconde possibilità e relazioni complesse

Boyfriend on Demand (dal 6 marzo) - romantico/teen.

Storia leggera tra appuntamenti, algoritmi e relazioni moderne

Hello Bachhon (dal 6 marzo) - family/comedy.

Un'insegnate indiano di fisica decide di rendere accessibile a tutti gli studenti un'istruzione di qualità attraverso lezioni online

Girl from Nowhere: The Reset (nuovo episodio dal 7 marzo) - thriller antologico.

Nuovo capitolo della serie thailandese tra vendetta e critica sociale

Beastars (nuovi episodi dal 7 marzo) - anime/drama.

Torna la serie shonen in cui due mondi nettamente separati devono unire le forze contro un comune nemico

I 3 film da vedere questa settimana

Tra novità e titoli già presenti in catalogo, questi sono i tre film su cui vale davvero la pena puntare questa settimana. Una commedia musicale perfetta in vista dell'Eurovision, un thriller da recuperare e uno dei titoli più ambiziosi della stagione, grande protagonista della stagione degli Oscar..

Per chi vuole ampliare la ricerca, trovate qui anche la nostra guida ai migliori film Netflix sempre aggiornata.

Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga (2020)

Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga, Will Ferrell e Rachel McAdams in una scena del film

Per chi ha nostalgia di Sanremo, ma è già proiettato al prossimo impegno internazionale di Sal Da Vinci, ecco una commedia musicale originale Netflix con Will Ferrell e Rachel McAdams, ambientata nel mondo dell'Eurovision Song Contest. La trama segue due cantanti islandesi che inseguono il sogno di vincere la competizione canora europea tra rivalità, incidenti sul palco e performance sopra le righe.

E neanche a dirlo è un film perfetto in vista della stagione Eurovision: leggero, ironico e con brani originali che funzionano anche fuori dal film.

The Gentlemen (2019)

The Gentlemen: Matthew McConaughey e Michelle Dockery in una scena

Thriller diretto da Guy Ritchie, ambientato nella Londra dell'alta finanza e del traffico di droga. Un imprenditore americano (Matthew McConaughey) cerca di vendere il suo impero della cannabis, ma l'operazione scatena tradimenti, ricatti e giochi di potere tra aristocratici e gangster.

La prossima aggiunta nel catalogo di Netflix è l'occasione giusta per recuperare il film originale: ritmo sostenuto, dialoghi taglienti e cast di primo livello.

Frankenstein (2025)

Frankenstein: Oscar Isaac durante una scena

Il 16 marzo si avvicina e questo nuovo adattamento cinematografico del classico di Mary Shelley potrebbe tornare a casa con qualche Oscar, a fronte delle nove candidature. Tra cui quella per la migliore sceneggiatura non originale per Guillermo del Toro, che qui scrive, produce e dirige.

La storia è quella dello scienziato Victor Frankenstein (Oscar Isaac) e della creatura (Jacob Elordi) a cui dà vita, riletta con maggiore focus psicologico e tensione morale tra creatore e creazione.

Uno dei titoli più discussi dell'ultimo anno: ideale per chi è alla ricerca di un horror autoriale con forte componente drammatica e tematiche attuali su scienza e responsabilità.

Le 3 Serie Tv da non perdere questa settimana

Sul fronte seriale, questa settimana il catalogo Netflix si arricchirà di una miniserie appena arrivata con un cast internazionale di primo piano. Senza però dimenticare un drama italiano solido e centrato sui legami familiari e un gangster ormai diventato un riferimento della serialità contemporanea.

Se volete molte più idee su cosa guardare, ecco la lista delle migliori serie tv disponibili su Netflix.

Vladimir - nuova miniserie dal 5 marzo

Una miniserie autoconclusiva per raccontare il caos che si scatena nella vita di una professoressa di inglese (Rachel Weisz), con un matrimonio già in frantumi, quando a scuola arriva un collega molto affascinante e molto giovane (Leo Woodall).

Il cast principale, a cui si aggiunge John Slattery, è un ottimo motivo per guardarla.

Storia della mia famiglia - 1 stagione

Storia della mia famiglia: Massimiliano Caiazzo e Vanessa Scalera in una scena della serie Netflix

L'8 marzo rivedremo Vanessa Scalera alle prese con la sua Imma Tataranni. Il momento è dunque quello giusto per recuperare quest'altra serie in cui l'attrice pugliese è impegnata in uno dei suoi ruoli più drammatici.

La storia segue Fausto, malato terminale, che deve decidere a chi affidare i figli Libero ed Ercole. La scelta ricade sulla madre Lucia (Vanessa Scalera), sul fratello Valerio e sugli amici Maria e Demetrio. Quella che nasce è una famiglia improbabile, chiamata a gestire non solo la responsabilità concreta dei bambini, ma anche l'eredità morale ed emotiva lasciata da Fausto. Una serie intensa, che unisce dramma familiare a una riflessione sulla genitorialità non convenzionale.

Peaky Blinders - 6 stagioni

Peaky Blinders: una foto dei protagonisti

La crime/drama britannica ormai diventata un cult, ambientata nella Birmingham del primo dopoguerra. La trama segue l'ascesa della famiglia Shelby, guidata da Thomas Shelby, tra affari illeciti, politica e lotte di potere.

Con sei stagioni disponibili, è l'ora di iniziare la maratona per (ri)scoprire questo gioiello della serialità prima che arrivi il film conclusivo, su Netflix a partire dal 20 marzo.