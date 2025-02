28 Anni Dopo: facciamo il punto sul terzo film, diretto nuovamente da Danny Boyle

Dopo l'annuncio del ritorno del franchise horror inglese di 28 giorni dopo i fan non stanno più nella pelle. ormai è in corso il countdown per l'arrivo al cinema di 28 Anni Dopo, che vede il ritorno di Danny Boyle alla regia e del creatore della saga Alex Garland come autore. La pellicola in arrivo nelle sale italiane il 19 giugno è stata girata con un iPhone 15 e darà il via a una nuova trilogia.

Mentre le star Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson si apprestano a promuovere la pellicola, uno dei film più attesi al cinema del 2025, il secondo sequel, 28 Years Later: The Bone Temple è stato già girato da Nia DaCosta. Ma cosa sappiamo del terzo e ultimo film?

Il mese scorso Danny Boyle ha anticipato a Empire che tornerà alla regia del terzo capitolo del franchise, specificando che _"non sarà girato prima di conoscere le reazioni del pubblico a 28 Anni Dopo". A giudicare dalla reazione da record al promo, divenuto rapidamente il secondo trailer horror più visto di sempre, dubitiamo che Boyle e Alex Garland avranno grossi problemi a completare la loro trilogia.

28 Anni dopo: una foto del film

Quando verrà girato 28 Years Later 3?

Secondo quanto anticipato da World of Reel, 28 Years Later: Part 3 dovrebbe entrare in produzione il 31 marzo 2025. Se confermato, l'intera trilogia sarà stata girata e completata quando Danny Boyle inizierà a occuparsi della promozione del primo film a inizio giugno.

Da quanto sappiamo, 28 Anni Dopo si concentrerà su un gruppo di superstiti della Gran Bretagna impegnati a sopravvivere in una Gran Bretagna post-apocalittiza. Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Isla (Jodie Comer) e il loro figlio dodicenne Spike (Alfie Williams) fanno parte di una comunità sull'Isola Sacra, alias Lindisfarne, collegata alla terraferma del Regno Unito da una strada rialzata accessibile solo brevemente quando la marea si ritira ogni giorno. Presto arriva il momento per il giovane Spike di intraprendere un viaggio oltre la sicurezza di Lindisfarne per aprire gli occhi sul vero stato della nazione. Inutile dire che le cose non vanno secondo i piani.

Uno zombie tra i fiori del prato

Danny Boyle ha detto a Empire che i personaggi vivono in "una comunità chiusa e necessariamente molto unita. Ovviamente esistono leggi molto rigide per sopravvivere così a lungo in quello che è effettivamente un ambiente ostile. Hanno creato una comunità di successo, per come la vedono loro."

Alex Garland ha aggiunto: "Questo progetto è molto ambizioso dal punto di vista narrativo. Danny e io lo abbiamo capito. Abbiamo provato a condensarlo, ma la sua forma naturale sembrava una trilogia."