28 Anni Dopo è il secondo trailer horror più visto di sempre

Prima ancora della sua uscita, 28 Anni Dopo ha già ottenuto un record. Il trailer, rilasciato il 10 dicembre, ha registrato un numero incredibile di visualizzazioni, diventando il secondo trailer più visto di sempre per un film horror, subito dopo It - Capitolo Due.

In sole 24 ore, il sequel di 28 Giorni Dopo ha generato un traffico così massiccio da convincere Sony a rilasciare il film originale del 2002 in versione digitale dal 18 dicembre, per l'acquisto e il noleggio. Una scelta dettata dall'entusiastica accoglienza da parte dei fan.

La clip ha totalizzato 60,2 milioni di visualizzazioni globali, piazzandosi dietro solo al trailer di It 2, che ha raggiunto 96 milioni di visualizzazioni. Inoltre, quello di 28 Anni Dopo è il trailer horror più visto del 2024 e ha superato anche i trailer dei primi capitoli di The Nun (55,4 milioni di visualizzazioni, 53,8 milioni di dollari di apertura), The Conjuring - Per ordine del diavolo (55,2 milioni di visualizzazioni, 24,1 milioni di dollari di apertura) e Halloween (51,6 milioni di visualizzazioni, 76,2 milioni di dollari di apertura), oltre ai più recenti Smile 2 (33,1 milioni di visualizzazioni, 23 milioni di dollari di apertura) e Nosferatu (26,4 milioni di visualizzazioni). Va sottolineato che questi dati provengono da WaveMetrix e non includono le visualizzazioni su TikTok.

La trama del prossimo capitolo e il successo del franchise

I film del franchise horror 28 Giorni Dopo e 28 Settimane Dopo sono stati originariamente distribuiti dalla Searchlight Pictures e dalla Fox Atomic, l'etichetta della ex 20th Century Fox, e hanno incassato quasi 150 milioni di dollari a livello mondiale. Cillian Murphy e Naomie Harris sono stati i protagonisti del primo capitolo, mentre Rose Byrne, Jeremy Renner e Robert Carlyle hanno recitato nel sequel.

28 Years Later: un primo piano di Aaron Taylor-Johnson sul set

La Sony ha acquisito i diritti per il nuovo capitolo del franchise, che segnerà il ritorno di Danny Boyle alla regia, insieme allo sceneggiatore Alex Garland e alla star Cillian Murphy. Il cast include anche Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Jack O'Connell. Il budget per il nuovo film si aggira intorno ai 75 milioni di dollari.

Il film riprende gli eventi narrati in 28 Giorni Dopo, nel mondo ormai infestato dal virus. I protagonisti dovranno affrontare le nuove minacce di un mondo in continuo mutamento. La sinossi ufficiale recita: "Sono passati quasi trent'anni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche. Ancora sotto una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere tra gli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola, collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata, protetta dalle guardie. Quando uno di loro lascia l'isola per una missione verso l'entroterra, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che non solo hanno mutato gli infetti, ma anche gli altri sopravvissuti".

Prodotto da Sony Pictures, 28 Anni Dopo arriverà nelle sale italiane il 19 giugno, distribuito da Eagle Pictures.