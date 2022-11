1997: Fuga da New York, i registi di Scream dirigeranno il reboot

Dopo aver rilanciato lo Scream franchise, il team di Radio Silence si occuperà del reboot di 1997: Fuga da New York, con John Carpenter in veste di produttore esecutivo.

Saranno i Radio Silence, che hanno raccolto l'eredità di Wes Craven nella saga di Scream, a dirigere il preannunciato reboot di 1997: Fuga da New York, action fantascientifico di culto diretto dal maestro John Carpenter. I soci della The Picture Company Andrew Rona & Alex Heineman produranno il nuovo film con i Radio Silence.

John Carpenter sarà il produttore esecutivo del film, che è un titolo della libreria Studiocanal; la società francese deterrà i diritti di distribuzione in diversi territori. The Picture Company ha un accordo globale con Studiocanal. Al momento non si conoscono i dettagli del nuovo progetto, ma sappiamo he lo studio è alla ricerca di uno sceneggiatore.

I Radio Silence sono un collettivo composto da Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella. Al momento il team è impegnato nella realizzazione di Scream 6, nuovo capitolo della saga horror.

1997: fuga da New York, come Kurt Russell si è preparato per il ruolo di Jena Plissken

1997: Fuga da New York, film del 1981 con protagonista l'attore Kurt Russell, è ambientato nell'anno 1997 e vede protagonista il rude Iena Plissken, ex eroe di guerra pluridecorato datosi al crimine, impegnato in una missione estrema per salvare il Presidente.