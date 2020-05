1997: fuga da New York, come Kurt Russell si è preparato per il ruolo di Jena Plissken

Il personaggio di Jena Plissken in 1997: fuga da New York, interpretato da Kurt Russell, è nato grazie a Darth Vader, ad una benda, al suo costume e a dei brutti ceffi

Kurt Russell ha dichiarato che, tra tutti i film in cui ha recitato, 1997: fuga da New York è il suo preferito e che Jena Plissken è il personaggio a cui è più legato. L'attore americano ha confessato di aver basato la sua performance su Bruce Lee, Darth Vader, Clint Eastwood e il personaggio di Exterminator, reso famoso da Robert Ginty nel 1980.

Russell era solito andare in giro da solo la sera al fine di prepararsi per il ruolo di Jena Plissken; una notte, in giro per St Louis, Kurt, con indosso il suo costume, si è imbattuto in alcuni brutti ceffi fuori da un locale. Inconsapevolmente era finito nel loro territorio, cosa che in altre circostanze gli avrebbe sicuramente procurato non pochi problemi, ma, grazie al suo aspetto, i malviventi ne furono intimiditi e non lo aggredirono.

Un sexy Kurt Russell nei panni di Jena Plissken in una scena di 1997: FUGA DA NEW YORK

Kurt ha conservato il suo costume dopo la fine delle riprese di 1997: Fuga da New York e, 17 anni dopo, fu estremamente entusiasta di essere riuscito ad infilarsi di nuovo i suoi vecchi ed adorati vestiti per girare il sequel. Alla fine però l'attore, d'accordo con John Carpenter, ha deciso di cambiare il look del personaggio per Fuga da Los Angeles.

L'attore ha ritenuto che fosse necessario rimuovere la benda sull'occhio tra una ripresa e l'altra poiché indossarla costantemente avrebbe compromesso per sempre la sua percezione della profondità. Russell ha deciso di indossare la benda sull'occhio all'ultimo secondo, subito prima dell'inizio delle riprese. Si dimenticò di avvertire John Carpenter ma il regista si innamorò del look del personaggio ed acconsentì.