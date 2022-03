18 regali stasera su Rai1 in prima visione: la trama del film tratto da una storia vera

Stasera su Rai1 alle 21:25, in prima visione in chiaro, andrà in onda 18 regali, il film di Francesco Amato con Vittoria Puccini ed Edoardo Leo tratto da una storia vera: ecco la trama.

Una prima visione in chiaro da non perdere quella di stasera su Rai1: alle 21:25 va in onda 18 regali, il film diretto da Francesco Amato, interpretato da Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Benedetta Porcaroli e Marco Messeri.

18 Regali: una scena del film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli

La trama di 18 regali segue, a grandi linee, il racconto della storia vera a cui il film è ispirato: nel 2001 Elisa (Vittoria Puccini) e Alessio (Edoardo Leo) aspettano una bambina che si chiamerà Anna, ma la futura madre scopre di avere un tumore che non le permetterà di sopravvivere alla nascita della figlia. Sconvolta, sale in auto e guida sotto una fitta pioggia.

In quel preciso istante accade un salto nel tempo, nel 2019: Anna litiga con il padre nel giorno del suo 18esimo compleanno e scappa da casa, ma viene investita da Elisa che la soccorre e l'accoglie in casa sua. Anna capisce di vivere in un altro tempo e che Elisa è sua madre: la ragazza condividerà con i genitori quel loro difficile momento di vita, precedente alla sua nascita.

18 Regali: Edoardo Leo e Vittoria Puccini in una scena del film

La vicenda reale è quella di Elisa Girotto, direttrice di banca in una paesino in provincia di Treviso. Elisa e Alessio si conoscono grazie ad amici in comune e coronano il loro amore, il 21 agosto 2016, con la nascita di Anna. Il futuro della loro giovane famiglia, però, è già segnato: durante la gravidanza a Elisa viene diagnosticato un cancro al seno in stadio già avanzato.

È a questo punto che prende una decisione importante per il futuro di tutta la sua famiglia: la piccola riceverà un regalo dalla mamma per ogni compleanno, fino al compimento dei 18 anni, ed è in fondo il solo modo che a Elisa rimane per far sentire tutto il proprio il amore ad Anna.

Nell'impresa non è sola: oltre al marito Alessio, ci sono altre mamme conosciute sui social ad aiutarla nella scelta dei regali più adatti al passare degli anni, da scartare in altrettante mattine di Natale.