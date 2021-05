Sul più bello, 18 regali, I Am Greta, Imprevisti digitali, Genesis 2.0 e i voti del mese Bluray-DVD. Parte 2

Sul più bello: Ludovica Francesconi in una scena del film

La seconda parte della nostra rubrica di recensioni Blu-ray e DVD, si apre con Sul più bello, il film presentato nella sezione Alice nella città della Festa di Roma, che dopo il successo sulla piattaforma Amazon Prime Video è approdato in homevideo con un'ottima edizione blu-ray. A seguire un altro bel film italiano, 18 regali, storia toccante di amore tra madre e figlia con sfumature di soprannaturale.

Si prosegue poi con un'edizione molto curata di I Am Greta - Una forza della natura, il documentario sulla giovane attivista svedese, per poi passare alla curiosa commedia francese Orso d'Argento a Berlino Imprevisti digitali, con tre storie attorno a internet e social. Altro documentario da scoprire il pluripremiato Genesis 2.0, per poi chiudere con un'altra commedia francese, Cosa resta della rivoluzione.

Sul più bello: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato nella sezione Alice nella città della Festa del cinema di Roma e penalizzato dalla brevissima uscita nelle sale dell'ottobre scorso, Sul più bello ha trovato successo sulla piattaforma Amazon Prime Video, ma ora è approdato anche in homevideo. Il teen dramedy di Alice Filippi vede protagonista la diciannovenne Marta, orfana da quando aveva 3 anni per un incidente d'auto dei genitori e affetta da una malattia genetica incurabile. Le difficoltà non frenano però una ragazza solare e determinata, con il grande sogno che un ragazzo si innamori di lei. E quando individua il giusto obiettivo, per raggiungerlo sarà pronta a tutto.

IL BLU-RAY. Edizione molto curata quella Eagle Pictures per Sul più bello, con elegante slipcover e due card autografate all'interno della confezione. Sul piano tecnico il livello è eccellente, a partite da un ottimo video. Anche l'audio in DTS HD 5.1 comunque fa la sua parte in maniera efficace: soprattutto nella scena della festa o quando la musica picchia, i rear sono molto attivi e i bassi si fanno sentire. Buona anche l'ambienza e cristallini i dialoghi. Negli extra troviamo il videoclip "Sul più bello" di Alfa (3'), Come conquistare un ragazzo (2') con i consigli di Marta, il trailer e un Making of (6') con scene dal set e interventi di cast e troupe.

DA NON PERDERE. Il video colpisce in modo particolare soprattutto sul fronte cromatico. Il film è coloratissimo e il video riproduce egregiamente questa caratteristica, con un croma molto esuberante, colori saturi e una ricchezza di sfumature molto suggestiva. Il quadro è sempre compatto anche sui campi lunghi, mentre il dettaglio è ottimo, a parte qualche lieve morbidezza in alcuni interni.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

18 Regali: la recensione del blu-ray

IL FILM. Una storia di emozioni, anche commovente, ma originale: 18 regali, film di Francesco Amato con protagonisti Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo, vede protagonista Elisa, una giovane donna che causa una malattia ha lasciato il marito e la figlia piccolissima. Prima di morire, ha organizzato per fare avere a sua figlia un regalo a ogni compleanno, fino a 18. Crescendo, la figlia è insofferente per questa situazione, ma poi un incidente la farà magicamente incontrare con sua madre.

IL BLU-RAY. Approdo in homevideo per 18 regali anche in alta definzione, con un blu-ray CG-Vision. Il video come vedremo ha un certo fascino, ma anche l'audio, con la traccia in DTS HD Master Audio 5.1 picchia inaspettatamente duro soprattutto nella colonna sonora, riprodotta con enorme vigore dall'asse posteriore e a suon di bassi. Buona anche l'ambienza generale, con gli effetti sempre ben dislocati fra i diffusori. Negli extra troviamo solo un backstage di 3 minuti, con momenti dal set e gli interventi dei tre protagonisti.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è molto particolare. Innanzitutto è caratterizzato da una leggera grana, che però appare naturale e organica nel quadro. Il dettaglio è tendenzialmente morbido, ma ci sono alcuni momenti molto suggestivi sul piano cromatico, come quelli del tunnel con la luce giallastra o nella piscina con uno splendido blu. Ottima la resa nelle scene scure: in un esterno c'è un nero inchiostro molto profondo, nel quale le luci sullo sfondo spiccano in modo efficace.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 5

I Am Greta - Una Forza Della Natura: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presentato a Venezia 2020 e al Toronto International Film Festival, I Am Greta - Una Forza Della Natura è un documentario diretto da Nathan Grossman che racconta il percorso di Greta Thunberg, la studentessa svedese che nel 2018, quando aveva 15 anni, con uno sciopero contro il cambiamento climatico ha dato il via a un movimento globale ambientalista. Le varie tappe di quella che è diventata un'icona dei nostri tempi sono raccontate dal primo giorno di protesta fino all'incredibile viaggio in barca a vela verso New York per presenziare al Summit sul clima dell'Onu.

IL BLU-RAY. Per I Am Greta - Una Forza della Natura la Eagle Pictures ha sfoderato un'edizione molto particolare, come vedremo in seguito. Per quanto riguarda il blu-ray, il video ovviamente risente del taglio documentaristico con un dettaglio tendezialmente morbido che però non inficia un quadro sempre pulito e molto nitido, sia nei momenti privati che negli eventi pubblici. L'audio in DTS HD 5.1 (sia in italiano che in inglese) è estremamente vivace nelle occasioni che lo richiedono: le manifestazioni, le conferenze, ma soprattutto il lungo viaggio in barca verso New York, offrono un buon coinvolgimento con un asse posteriore sempre frizzante e un apporto del sub non banale.

DA NON PERDERE. Ma come si diceva, la forza dell'edizione è quella di essere molto particolare e curata. Si tratta di una vera edizione "green", una sorta di elegante eco-pack che quando si apre, oltre al disco, rivela ben 5 card da collezione e soprattutto un booklet illustrato di ben 24 pagine, con intervento di Greta, conversazione con il regista e biografie dei filmaker. Sul disco invece l'unico extra è il trailer.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 6

Imprevisti digitali: la recensione del DVD

IL FILM. Premiato a Berlino con l'Orso d'Argento, Imprevisti digitali è una feroce commedia firmata da Benoît Delépine e Gustave Kervern, che racconta imprevisti, stranezze e avventure di tre vicini di casa di un sobborgo francese alle prese con le nuove tecnologie e le conseguenti dipendenze, che li porteranno a una battaglia contro i giganti di internet: Marie ha paura di perdere il rispetto di suo figlio a causa di un sex tape finito online, Bertrand si innamora invece della voce di una centralinista mentre Christine cerca in tutti i modi di far crescere la sua valutazione come autista privato.

IL DVD. Imprevisti digitali è arrivato in homevideo con un DVD targato CG/Officine UBU. IL video a dire il vero non è esaltante e soffre di una granulosità costante (non sempre naturale) che toglie smalto al quadro e non permette al dettaglio di emergere come dovrebbe. Alcune panoramiche soffrono parecchio sui contorni, ma il video si riprende sui primi piani e soprattutto sull'esuberante croma, con rossi e blu accesi in qualche scena. Negli extra il trailer una photogallery di 2 minuti.

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione resta l'audio, un dolby digital 5.1 che pur non mostrando i muscoli, anche per le tematiche molto dialogate del film, riesce a creare un buon coinvolgimento grazie soprattutto a una certa cura per l'ambienza, con alcuni effetti sempre precisi sui diffusori anche se minimi, come il passaggio di una vettura o lo spostamento di una sedia.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 5

Genesis 2.0: la recensione del DVD

IL FILM. Arriva finalmente in homevideo il pluripremiato e sconvolgente documentario del 2018 Genesis 2.0, firmato dal regista candidato a premio Oscar Christian Frei con Maxim Arbugaev. l'incredibile storia vera di come la tecnologia sia ora in grado - grazie alla clonazione - di dare vita ad una nuova Genesi. Il documentario ha come protagonisti i cosiddetti "cacciatori di mammut", che nelle remote e insidiose Isole della Nuova Siberia vanno a caccia di zanne di mammut ormai estinti. Ma il ritrovamento di una carcassa eccezionalmente conservata, richiama l'attenzione degli scienziati genetici: la resurrezione del mammut sarebbe la prima manifestazione della prossima rivoluzione tecnologica.

IL DVD. Se Genesis 2.0 è finalmente in homevideo, è grazie al DVD CG/Trent Film, che si rivela ottimo sul piano tecnico anche se un po' scarno negli extra. Il video è l'aspetto che colpisce positivamente, ma anche l'audio (è presente solo la traccia originale, anche in dolby digital 5.1, ma con regolari sottotitoli italiani) consente un adeguato coinvolgimento e una buona spazialità, sia nell'ambienza degli spazi aperti della Nuova Siberia, sia negli affollati incontri degli studenti. Negli extra, oltre al trailer, troviamo un'introduzione del regista (2'), nel quale Christian Frei descrive il documentario come un incrocio fra Mad Max e Jurassic Park.

DA NON PERDERE. Come si diceva, l'aspetto più positivo è il video. Naturalmente il DVD paga i limiti del formato sul piano del dettaglio puro, ma impressiona come il quadro resti sempre bello compatto anche nelle vaste panoramiche della Nuova Siberia e durante la caccia alle zanne, quando si scava il terreno. Ma è ottima la resa anche negli incontri degli studenti, dove il dettaglio resta buono anche nei medi e lunghi piani.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 5

Cosa resta della rivoluzione: la recensione del DVD

IL FILM. Approdo in DVD per Cosa resta della rivoluzione, commedia brillante del 2018 diretta e interpretata da Judith Davis. La protagonista è Angèle, una figlia di attivisti (ma la madre un giorno ha abbandonato tutto per andare a vivere in campagna) che ha sempre lottato contro la maledizione della sua generazione, nata in un periodo di depressione politica globale. Anche se la sorella ha scelto il mondo degli affari e solo il padre sembra rimanere fedele agli ideali, Angèle si applica anche nel quotidiano per tentare di cambiare il mondo.

IL DVD. Cosa resta della rivoluzione è arrivato in homevideo con un DVD CG-Wanted di discreto livello. Il video, nonostante alcuni difetti, è la cosa migliore dell'edizione, mentre l'audio in Dolby digital 5.1 fa in modo decoroso la sua parte, con dialoghi sempre puliti anche se un po' secchi, e un'ambienza timida anche se puntuale in alcuni effetti. Negli extra troviamo il trailer del film e quelli di altri prodotti Wanted.

DA NON PERDERE. Il video paga alcuni limiti fisiologici del formato, soprattutto su alcuni fondali problematici con aliasing e contorni confusi. Ma il quadro si mantiene compatto nonostante una leggera grana, e soprattutto mostra una certa grinta nel dettaglio, piuttosto efficace su primi e medi piani. Brillante anche il croma.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 4