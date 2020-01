18 regali: Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e l’amore invincibile tra una madre e una figlia

18 regali: La video intervista con le due attrici protagoniste del toccante mélo diretto da Francesco Amato in uscita per Lucky Red.

Nelle sale dal 2 gennaio, 18 regali è il film delle feste targato Lucky Red, ed è anche una storia di ispirazione biografica dal taglio decisamente particolare: protagoniste ne sono due attrici splendide, la giovanissima Benedetta Porcaroli e la più navigata Vittoria Puccini.

All'eroina di Elisa da Rivombrosa tocca probabilmente uno dei ruoli più delicati della sua carriera: incarnare il ricordo, la generosità e la bellezza di Elisa Girotto, una mamma trevigiana a cui toccò il destino amarissimo di doversi arrendere a un male incurabile poco dopo aver dato alla luce la sua desideratissima primogenita. Lo rese appena più dolce con un'idea che commosse allora l'opinione pubblica e che oggi dà il titolo a quest'opera di Francesco Amato, che coinvolge alla sceneggiatura anche Alessio Vincenzotto, il marito di Elisa.

Marito di Elisa e, naturalmente, padre di Anna, nata già orfana di madre eppure destinataria di uno straordinario gesto di amore materno che va oltre i vincoli della vita terrena. Ma in che modo il film trasformi questo gesto nella magia che rende possibile l'incontro tra madre e figlia, ci guardiamo bene dall'anticiparvelo. Dei personaggi invece possiamo parlare, e lo facciamo direttamente con le due protagoniste.

Avventure d'attrice

"Non vi aspettate di ritrovare Elisa, ma ci metterò tutta me stessa", ha detto Vittoria Puccini ad Alessio e alla sua famiglia, dopo l'intenso incontro preparatorio che ha preceduto l'inizio della lavorazione del film (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di 18 regali). E si può ripetere la stessa cosa ai fan dell'attrice fiorentina: non vi aspettate di ritrovare Elisa di Rivombrosa. Vittoria è cresciuta molto, e ci ha davvero messo tutta se stessa. Benedetta Porcaroli, dal canto suo, è un giovane talento che sfodera una presenza scenica formidabile ed è la perfetta complice del regista per incarnare con energia e tenerezza una Anna adolescente ribelle e incontenibile. Ma sentiamo quello che ci raccontano loro stesse di questi personaggi e dell'esperienza che hanno attraversato interpretandoli.

La video intervista a Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli