18 regali: la storia vera che ha ispirato il film

La vera Elisa Girotto con suo marito Alessio Vicenzotto nel giorno del matrimonio

C'è una storia vera dietro 18 regali, il film con Vittoria Puccini ed Edoardo Leo, diretto da Francesco Amato, che si sta rivelando la vera sorpresa al botteghino in questa stagione cinematografica. Ed è una storia che, durante la stesura del copione, è stata raccontata da uno dei suoi tre protagonisti, Alessio Vincenzotto, marito della donna e papà della piccola Anna.

La vicenda reale è quella di Elisa Girotto (interpretata da Vittoria Puccini), direttrice di banca in una paesino in provincia di Treviso. Elisa e Alessio si conoscono grazie ad amici in comune e coronano il loro amore, il 21 agosto 2016, con la nascita di Anna (interpretata da Benedetta Porcaroli, ma già in versione teenager). Il futuro della loro giovane famiglia, però, è già segnato: durante la gravidanza a Elisa viene diagnosticato un cancro al seno in stadio già avanzato. Quattro interventi e tutta la tenacia della neo mamma non bastano: Elisa capisce di avere i giorni contati.

È a questo punto che prende una decisione importante per il futuro di tutta la sua famiglia: la piccola riceverà un regalo dalla mamma per ogni compleanno, fino al compimento dei 18 anni, ed è in fondo il solo modo che a Elisa rimane per far sentire tutto il proprio il amore ad Anna.

Nell'impresa non è sola: oltre al marito Alessio, ci sono altre mamme conosciute sui social ad aiutarla nella scelta dei regali più adatti al passare degli anni, da scartare in altrettante mattine di Natale. Fino ad arrivare a quel mappamondo, che Anna riceverà nel giorno del suo diciottesimo compleanno, e su cui Elisa ha segnato tutti i posti che avrebbe voluto visitare insieme alla sua famiglia, se solo il destino fosse stato più clemente.

La vera Elisa Girotto con sua figlia nel giorno delle nozze

Invece, a pochi giorni dal primo compleanno della piccola Anna, Elisa non ce l'ha fatta, lasciando però la testimonianza, indelebile, di come neppure il tempo riesca a cancellare l'amore di una mamma.

Testimonianza che è stata raccolta, ora, dal film di Francesco Amato (qui la nostra recensione di 18 regali), un altro "regalo" che Elisa ha, involontariamente, lasciato alla sua piccola Anna.