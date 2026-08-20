Zootropolis festeggia 10 anni: aneddoti dal set e i primi indizi su Zootropolis 3

I ruggiti scatenati della folla, orecchie da coniglio tra il pubblico e un pizzico di nostalgia canaglia: la reunion al D23 per i dieci anni di Zootropolis non è stata una semplice passerella celebrativa, ma una vera festa per la community Disney. E quale miglior luogo dell'Ultimate Fan Event dell'azienda? Tra un cast in gran spolvero capitanato da Ginnifer Goodwin e le travolgenti rivelazioni del premio Oscar Ke Huy Quan, il panel ha trasformato la memoria dell'universo narrativo nato nel 2016 in un ponte perfetto verso il futuro della saga, regalando ai fan anche i primi imperdibili indizi su ciò che ci attende con Zootropolis 3, annunciato proprio al D23 il giorno precedente.

La celebrazione dei 10 anni e l'eredità di Zootropolis

A dieci anni dal debutto che ha ridefinito il cinema d'animazione Disney moderno, il cast e il team creativo di Zootropolis si sono riuniti al D23 per celebrare l'impatto culturale e l'eredità del film. La reunion ha visto protagonisti i registi Byron Howard e Jared Bush, la produttrice Yvett Merino, il compositore Michael Giacchino e le star Ginnifer Goodwin e Ke Huy Quan. Ripercorrendo il decennio trascorso, Ginnifer Goodwin ha condiviso un toccante pensiero sulla sua Judy Hopps: "Sento che Judy mi ha reso una persona migliore. Il suo ottimismo, la sua bravura e la sua integrità sono qualità a cui aspiro costantemente".

Zootropolis: una scena del film d'animazione

A farle eco è stato il premio Oscar Ke Huy Quan, che ha sottolineato il valore universale del messaggio Disney: "Ciò che amo di più è che incoraggia le persone a sognare in grande e ricorda a tutti che tutto è possibile. È la colonna portante di Zootropolis: chiunque può essere ciò che desidera". La celebrazione ha toccato anche lo straordinario successo del franchise nei parchi a tema, dall'area dedicata a Shanghai fino ai progetti per Animal Kingdom, dimostrando come l'universo narrativo continui a crescere ben oltre lo schermo.

I retroscena mai raccontati: Dalle disavventure in Kenya al provino di Ke Huy Quan

Il panel ha offerto lo spunto per svelare spassosi aneddoti dietro le quinte, a partire dai viaggi di ricerca per studiare il comportamento animale. Jared Bush ha ricordato l'impatto della spedizione in Kenya: "In uno zoo avevo visto al massimo cinque zebre insieme, ma non ne avevo mai viste migliaia sfrecciarci accanto a tutta velocità". Il viaggio ha riservato anche piccoli incidenti di percorso per la troupe, in particolare per il responsabile del layout Nathan Warner, morso da struzzi e zebre durante le riprese. "Lo avevamo ribattezzato 'Nate l'esca' (ndr: Nate the Bait)", ha scherzato Byron Howard.

Zootropolis: un'immagine del bradipo Flash

Tra i retroscena più esilaranti c'è stato il racconto di Ke Huy Quan sul suo bizzarro "provino" negli studi Disney: "Jared ha tirato fuori il telefono e mi ha mostrato una clip tratta da una mia apparizione in TV: sopra la mia figura avevano animato il serpente Gary mantenendo la mia voce. Abbiamo riso, mi hanno accompagnato all'uscita e me ne sono andato pensando: 'Aspetta, ma non mi hanno mai detto ufficialmente se volevano che interpretassi Gary!'". Bush ha però confermato l'entusiasmo della regia: "Non abbiamo mai preso in considerazione nessun altro all'fuori di Ke".

Non sono mancate curiosità musicali: Michael Giacchino, protagonista al D23 anche di un panel dedicato alla sua carriera, ha rivelato di aver suonato personalmente uno strumento storico per la colonna sonora: "Abbiamo usato un vero corno di montone appartenuto al percussionista Emil Richards, lo stesso impiegato nella colonna sonora originale de Il pianeta delle scimmie composta da Jerry Goldsmith. Nelle scene di inseguimento ero proprio io a soffiarci dentro".

Verso Zootropolis 3: Le prime anticipazioni sui volatili e la clip esclusiva

Il momento clou per i fan è arrivato con la proiezione di una clip in anteprima incentrata sull'affiatata coppia formata da Nick Wilde e Judy Hopps, impegnati in un'indagine sotto copertura tra le strade di Zootropolis. Nel filmato, mentre cercano di mimetizzarsi tra i vicini e coprire una rocambolesca fuga tra ciambelle giganti, Judy esclama ironica alle finestre del quartiere: "Stiamo indagando su un coniglio che ha strangolato i suoi vicini!".

Il logo del prossimo e terzo film

Oltre al video, è stato possibile intercettare i primi indizi sull'evoluzione del franchise e sul prossimo Zootropolis 3 appena annunciato. Jared Bush ha stuzzicato il pubblico lasciando intendere quale sarà il prossimo grande gruppo animale a fare il suo ingresso nella metropoli: "Gli uccelli stanno arrivando! Gli uccelli fanno le uova, e come sapete anche i rettili depongono le uova... Metteremo di nuovo alla prova il legame tra Nick e Judy esplorando zone del mondo di Zootropolis che non avete mai visto prima".