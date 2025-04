You 5: gli showrunner spiegano l'assenza di Jenna Ortega

Gli showrunner della serie You hanno spiegato il motivo per cui Jenna Ortega, interprete di Ellie, non è presente nella stagione 5.

Gli showrunner della serie You hanno svelato il motivo per cui Jenna Ortega è assente dagli episodi della stagione 5, l'ultima della serie Netflix con star Penn Badgley.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sulle puntate!

L'assenza dell'attrice

Jenna Ortega ha interpretato nella seconda stagione stagione di You con la parte di Ellie Alves, un'aspirante regista che diventa vicina di casa di Joe Goldberg, il protagonista interpretato da Penn Badgley.

La sorella della ragazza, Delilah (Carmela Zumbado), viene uccisa e Joe decide di mandare Ellie a Los Angeles per proteggerla.

YOU: una foto della seconda stagione

Gli showrunner Michael Foley e Justin W. Lo, intervistati da Business Insider, hanno spiegato il motivo per cui Jenna non è tornata sul set prima della fine dello show. I due hanno spiegato: "La situazione è stata complicata dal fatto che stesse girando la stagione 2 di Mercoledì in Irlanda e sembrava impossibile coinvolgerla. Non siamo semplicemente riusciti a trovare un modo per far funzionare le tempistiche".

Cosa sarebbe accaduto nella serie

Ellie, se fosse tornata nella storia, sarebbe stata coinvolta nella storia di Dominique e Phoenix. Lo ha sottolineato: "Si potrebbe parlare a favore di Joe perché l'ha sostenuta durante un periodo davvero difficile della sua vita. Ma si potrebbe inoltre sostenere un'altra cosa: penso che Ellie sia davvero intelligente e probabilmente sa che ha avuto a che fare in qualche modo con la morte di sua sorella, anche se è stata Love. Quindi avrebbe potuto anche andare contro di lui".

L'ultima stagione di You ha debuttato nella giornata di ieri su Netflix con le ultime 10 puntate.