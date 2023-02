You: ecco dove hai già visto i membri del cast della serie Netflix

I fan di You attendono con ansia l'uscita della nuova stagione del celebre show targato Netflix e il conseguente ritorno di Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti), specialmente dopo che la terza stagione della serie ha regalato agli spettatori momenti tragici, episodi scioccanti e una serie di analisi della società moderna semplicemente esilaranti. Oltre a tutto questo, ci sono ovviamente un sacco di domande senza risposta che attendono di essere affrontate nelle puntate della quarta stagione, la cui uscita è prevista per il 9 febbraio 2023.

YOU: Elizabeth Lail e Penn Badgley in una foto della serie

You 4 introdurrà anche qualche nuovo personaggio: per il momento sappiamo che Charlotte Ritchie, principalmente conosciuta per aver recitato nella serie originale Ghosts e in Fresh Meat, avrà un ruolo fondamentale nei nuovi episodi. Secondo Deadline, l'attrice interpreterà un personaggio chiamato Kate, un direttore artistico che viene descritto come "gelido" e che diffiderà di Joe sin dal primo momento. Anche Lukas Gage avrà un ruolo nello show: Deadline descrive il suo personaggio, Adam, come qualcuno che non è all'altezza degli standard della sua ricca famiglia, essendo invischiato in giri di droga e gioco d'azzardo. Potete aver recentemente visto Gate in show come Euphoria e The White Lotus. Ma diamo ora un'occhiata ad alcuni dei progetti televisivi e cinematografici passati dei principali attori del cast di You.

Penn Badgley (Joe Goldberg)

You: Penn Badgley in una scena della serie

Joe Goldberg, il protagonista della serie, è un libraio di New York apparentemente schivo e molto introverso che però, in ogni stagione, si innamora di una ragazza e ne diventa ossessionato trasformandosi in un violento maniaco. La terza stagione di You ha rivelato molto di più sui problemi di Joe, grazie alle sue sessioni di terapia di coppia con Love, e sembra che finalmente Joe abbia iniziato a comprendere alcuni dei suoi disturbi. La terza stagione si conclude con il protagonista che intraprende una missione per trovare Marienne, il personaggio di Tati Gabrielle che diventerà un regular della serie.

Prima di You, Penn Badgley era meglio conosciuto per il ruolo di Dan Humphrey nel cast di Gossip Girl; l'attore è anche apparso nei film Il mio ragazzo è un bastardo, Il segreto di David e Easy Girl. Badgley, infine, ha recitato in alcuni episodi di programmi TV come The Slap, The Bedford Diaries, What I Like About You e The Twilight Zone.

Victoria Pedretti (Love Quinn)

The Haunting of Bly Manor: un'immagine di Victoria Pedretti

Love Quinn è indubbiamente l'anima gemella di Joe ma, sfortunatamente per lui, è pazza quasi quanto il nostro protagonista psicopatico ed è disposta a fare qualunque cosa al fine di far durare la loro relazione. Victoria Pedretti è principalmente conosciuta per i suoi ruoli nei progetti di Mike Flanagan, in show come The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor. La sua performance nella serie di successo è stata lodata dalla critica e le ha fatto guadagnare una serie di candidature agli MTV Movie & TV Awards per la performance più spaventosa.

Nel 2019 ha incarnato il ruolo di Leslie Van Houten nel film drammatico C'era una volta a... Hollywood diretto da Quentin Tarantino. Dopo l'uscita nelle sale, la pellicola si è rivelata un vero e proprio un successo al botteghino ed è stata accolta positivamente anche dal pubblico e dalla critica. L'anno seguente Victoria Pedretti ha preso parte alla serie antologica Storie incredibili e in seguito al film biografico Shirley.

Saffron Burrows (Dotti Quinn)

Saffron Burrows in una sequenza della biopic Klimt, di Raoul Ruiz

La seconda stagione di You ha introdotto i fan dello show alla famiglia Quinn, che includeva Love, Forty (James Scully) e anche i loro genitori, che hanno avuto un ruolo minore nella seconda stagione. D'altro canto Dottie, interpretata da Saffron Burrows, ha un ruolo molto più importante nella terza stagione.

La Burrows ha debuttato con un ruolo minore in Nel nome del padre di Jim Sheridan e in seguito in Amiche di Pat O'Connor. Nel 1998 è stata poi scelta da Woody Allen per recitare in Celebrity, anche se poi è stata sostituita da Charlize Theron, finendo per ottenere un ruolo di rimpiazzo in Wing Commander - Attacco alla Terra. Nel 1999 ha recitato ne La perdita dell'innocenza di Mike Figgis e nel 2001 in Enigma, venendo poi scritturata per dei ruoli più piccoli anche in Frida e Troy.

Nel 2007 ha poi recitato in Reign Over Me di Mike Binder ed è entrata nel cast della serie televisiva Boston Legal, dove ha interpretato Lorraine Weller. Nel 2008 si è unita alla serie TV My Own Worst Enemy, in cui ha recitato con Christian Slater, e due anni dopo ha fatto parte del cast della nona stagione di Law & Order: Criminal Intent.

Scott Speedman (Matteo)

Scott Speedman in una scena di Underworld

Scott Speedman è stato annunciato come uno dei nuovi membri del cast della terza stagione di You subito dopo l'inizio della fase di pre-produzione della serie: ha interpretato un ricco uomo d'affari chiamato Mathew, una figura misteriosa e intrigante. L'attore ha debuttato nel 1995 in Net Worth e qualche anno dopo ha ottenuto la parte di Ben Covington nella serie televisiva Felicity, a fianco di Keri Russell.

Nel 2000 ha recitato in Duets insieme a Gwyneth Paltrow per poi interpretare un detective nel film poliziesco Immagini sporche. Nel 2003 arriva il suo ruolo più importante con La mia vita senza me di Sarah Polley: grazie a questa interpretazione vince un "Golden Wave Award". In seguito ha recitato con Kate Beckinsale nel thriller soprannaturale Underworld e nel sequel Underworld: Evolution e, insieme a James Marsden, nei thriller The 24th Day e xXx 2: The Next Level. Nel 2008 recita con Liv Tyler nel thriller horror The Strangers e con Rachel Blanchard in Adoration, diretto da Atom Egoyan. Nel 2010 interpreta Boogie in La versione di Barney, mentre nel 2012 recita in La memoria del cuore.

Dylan Arnold (Teo)

Halloween Kills: Robert Longstreet, Dylan Arnold, Andi Matichak in una scena del film

Theo (Dylan Arnold) è uno studente universitario che ignora i propri problemi ma si lascia coinvolgere troppo dai problemi dei suoi amici e della sua famiglia e ha una relazione complicata con il suo patrigno. L'interprete di Theo è apparso in show televisivi come When We Rise, Nashville, S.W.A.T, The Purge e Into the Dark.

Arnold è principalmente conosciuto per aver interpretato il ruolo di Noah nel film sentimentale After, ruolo che ha ripreso nel suo sequel After 2, e per aver vestito i panni di Cameron Elam in Halloween (2018) e nel sequel Halloween Kills. L'attore, inoltre, ha avuto anche delle esperienza teatrali nel corso della sua carriera: nel 2019 ha incarnato Justin in Good Boys and True di Roberto Aguirre-Sacasa alla Pasadena Playhouse.

Tati Gabrielle (Marienne)

Caleidoscopio: Giancarlo Esposito e Tati Gabrielle in un'immagine della serie Netflix

Marienne (Tati Gabrielle) è una bibliotecaria molto attenta ed esperta che si entusiasma nell'essere al corrente di tutto ciò che accade nel suo quartiere. A interpretare Marienne, una donna che cerca costantemente di creare una vita migliore per lei e sua figlia Juliette, è Tati Gabrielle: sebbene non sia ancora divenuta una vera e propria star, molti affermano che ne sentiremo sicuramente parlare spesso nei prossimi anni.

Nel 2017, l'attrice ha ottenuto il suo primo ruolo ricorrente come Gaia nella serie televisiva di The CW The 100 ed è stata la protagonista di un episodio della serie televisiva Dimension 404. Tati ha anche doppiato Addie nel film del 2017 The Emoji Movie e nel marzo dell'anno successivo è stata scelta per il ruolo di Prudence nella serie di Netflix intitolata Le terrificanti avventure di Sabrina. La Gabrielle fa anche parte del cast di Caleidoscopio, la serie Netflix in cui recita al fianco di Giancarlo Esposito.

Travis Van Winkle (Cary)

The Last Ship: Travis Van Winkle nell'episodio SOS

Cary (Travis Van Winkle) è l'imprenditore carismatico, nonché marito di Sherry, che possiede un'azienda di integratori: è lui che per primo invita Joe nella sua cerchia ristretta e da quel momento gli eventi prendono inevitabilmente una piega molto intensa. Van Winkle è famoso per aver interpretato Trent Sutton DeMarco in Venerdì 13, per il suo ruolo in Transformers e per essere apparso nei film Ammesso, Rites of Passage e 3ciento - Chi l'ha duro... la vince.

Van Winkle, a partire dal 2014, è entrato a far parte del cast principale della serie The Last Ship, recitando al fianco di Adam Baldwin e Eric Dane. Oltre ad essere apparso in Raven, Octonauts, Malcolm, Settimo Cielo e 90210, Travis ha anche recitato in due celebri video musicali: That Song In My Head di Julianne Hough, e Don't Ever Leave degli Empty Soul.