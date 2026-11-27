Yellowjackets è stata sin dall'inizio un fenomeno, una serie che ha saputo conquistare tutti con i suoi segreti e misteri, diventando un appuntamento imperdibile per tantissimi spettatori in tutto il mondo. Ma ogni storia ha una fine e anche per lo show ideato da Ashley Lyle e Bart Nickerson è quasi arrivato il momento dei saluti. Con l'arrivo della quarta e ultima stagione della serie su Paramount+, le storie dei personaggi si avviano alla conclusione e le certezze della famiglia Sadecki sembrano destinate a sgretolarsi ancor più in profondità. Ne abbiamo parlato nella nostra intervista con Warren Kole e Sarah Desjardins, rispettivamente Jeff e Callie, che ci hanno raccontato come cambiano le dinamiche tra i personaggi nei nuovi episodi, tra aspettative ai minimi storici, scelte di protezione e il peso crescente di un passato che non smette mai di chiedere il conto.

Jeff e Callie nella stagione 4: silenzi, distanze e nuove priorità

Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata proprio dai personaggi, da Jeff e Callie, da cosa possiamo aspettarci da loro nei nuovi episodi di Yellowjackets e di come cambiano le dinamiche tra loro. "In termini di aspettative, credo che quelle tra Jeff e sua moglie siano piuttosto basse all'inizio della stagione 4" ci ha detto scherzando Warren Kole, "penso anche che ci sia una priorità data al fare la cosa giusta rispetto al restare leali e accomodanti. Quindi c'è un cambiamento che riguarda un po' tutti lì dentro." Una perfetta sintesi senza spoiler, quelle che ci piacciono perché possiamo pubblicarle senza preoccupazioni.

Una scena della quarta stagione della serie

"Credo che per Callie questa stagione, e in generale l'intero percorso della serie per lei, sia stata come fare i conti con quanto assomigli a sua madre, capire chi è, l'idea tra natura ed educazione, il trauma generazionale e quanta scelta abbia su chi diventerà" ci ha detto invece Sarah Desjardins, "e così penso che in questa stagione uno degli aspetti che si muove e cambia sia che alla fine della scorsa stagione, come abbiamo visto, Callie ha ucciso Lottie - spoiler - e ora sta facendo i conti con se stessa, con cosa significhi per la sua identità; e proprio come ha detto Warren, Jeff sta passando a dare priorità anche alla protezione di lei. Credo che anche lei stia passando a proteggere se stessa, come si vede fin dall'inizio della stagione 4. Callie per scelta non parla con sua madre. E penso che stia davvero cercando di concentrarsi su di sé e su chi vuole essere, ma in questa stagione accadono anche circostanze esterne che le mettono davvero pressione per capire le cose, e chissà, magari una delle poche persone che hanno le risposte è proprio sua madre."

La scena simbolo della serie (e l'ossessione per le risposte)

Andando verso la fine, si arriva al momento di tirare le somme e chiediamo agli attori se ci sia una scena che secondo loro rappresenta l'essenza, il vero cuore, dei loro personaggi. "Non possiamo dirlo... forse ce n'è uno nella stagione 4" ha anticipato Kole, che però ha continuato: "ma credo che una grande scoperta per me su Jeff sia stata probabilmente nella stagione 1, mentre stavamo svelando e scoprendo così tanto su Shauna e su Jeff, culminata nella splendida battuta in cui è più arrabbiato per il fatto che non ci sia un club del libro che per il fatto che Shauna abbia avuto una relazione extraconiugale e ucciso qualcuno. È stato rivelatore sia sul personaggio che sul mio ruolo e su quello di Jeff in questo particolare survival show, un mix di generi a traino femminile."

Anche Sarah Desjardins suggerisce di aspettare il prossimo futuro, perché ne vedremo delle belle, ma non si tira indietro dal rispondere: "Sì, mi unisco all'idea che non vedo l'ora che le persone guardino la stagione 4, perché credo che tutto in un certo senso arrivi a un punto di rottura e ci siano sicuramente un paio di scene lì dentro che penso rispondano alla tua domanda. E poi mi vengono in mente due momenti. Uno è nella stagione 2, quando Jeff racconta a Callie del bambino che Shauna ha avuto laggiù. Credo che lì si veda davvero quanto Callie tenga profondamente a sua madre e quanto certe cose l'abbiano segnata. E l'altro momento che mi viene in mente è la scena di Callie nella stagione 3, con Lottie tipo sulle scale, quando per tutta la stagione, per tutta la stagione 3, Callie vuole risposte, vuole sapere tutte quelle cose su ciò che è successo laggiù e, quando Lottie alla fine le dice: 'Puoi chiedermi qualsiasi cosa e ti dirò la risposta', la prima cosa che dice Callie è: 'È solo che mia madre non mi ama?'".

Verso l'addio: cosa resta di Yellowjackets al cast

L'addio sarà un momento difficile sia per i fan che per il cast, ma cosa si porteranno dietro dell'avventura di Yellowjackets? "Beh, ho rubato un bel po' di cose dal set. No, ho un problema" ha detto scherzando Warren Kole, ma si è poi fatto subito serio: "Gratitudine. Sì. Un sacco di esperienza, non solo i ricordi, ma quello che mi è stato insegnato da chi guida questo progetto e dai miei compagni di scena. Sì. Posso portarmi dietro quello. Le amicizie."

Una scena della quarta e ultima stagione

Non è differente il sentimento di Sarah Desjardins: "Sì, provo esattamente la stessa cosa. Credo di averlo detto prima: mentre rinfrescavo la memoria e guardavo gli episodi di questa stagione in preparazione, sono rimasta davvero colpita da tutta la squadra riunita qui, su tutti i lati della telecamera, dal lato creativo, e da questo gruppo straordinario di attori con cui sono cresciuta e da cui ho imparato tantissimo sia lavorando con loro che guardandoli. E la mia cosa preferita, che mi porto sempre via dai progetti e che qui è particolarmente vera, sono i legami che si costruiscono fuori dal personaggio. E stare con queste persone per cinque anni ormai, sei anni ormai, e vederci crescere come esseri umani e i legami profondi che si creano, provo davvero tantissima gratitudine."