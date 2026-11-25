War - Il divorzio del secolo racconta una guerra legale ad alta tensione su Sky e NOW dal 27 novembre, tra buon cast guidato da Dominic West e Sienna Miller, ritmo e scrittura.

Guerra. Una parola forte che, forse mai come oggi, associamo a immagini ben precise. Ma una guerra può essere anche qualcosa di diverso, una parola che associamo in senso figurato a scontri di varia natura. Come può essere la disputa legale per un divorzio... e il divorzio stesso. Questo il cuore di War - Il divorzio del secolo, la serie in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 27 novembre, con protagonisti Dominic West e Sienna Miller.

Sienna Miller in una scena della serie

Una serie che funziona, al punto dall'esser diventato fin da subito un format, un'antologia di battaglie legali che vedremo di stagione in stagione, con una seconda già annunciata con protagonisti Marisa Tomei, Kelly Macdonald e David Harewood, confermando quanto i legal drama, o le guerre legali per restare vicini allo spirito dello show Sky Original, sappiano avere appeal presso il grande pubblico. E allora si parte da un divorzio, uno di quelli da prima pagina.

Una battaglia da non perdere al centro della trama di War

Dominic West, una delle parti in causa

Un uomo sale su un palco, per ritirare un prestigioso premio per l'azienda tecnologica di cui è magnate. È Morgan Henderson, una delle due parti in causa, ed è la prima scena di War in cui lo conosciamo, poco prima che sia vittima di una trappola che scatena la guerra di cui si troverà a essere parte in causa. Ad affrontarlo sarà la moglie, o ex moglie, Carla Duval interpretata da Sienna Miller, in quello che viene definito "il divorzio del secolo" come da titolo. Ma ad affrontarsi non sono solo i due ex coniugi, perché ognuno è seguito da un diverso studio legale, Cathcarts da una parte e Taylor & Byrne dall'altra, due plotoni di esperti pronti ad affrontarsi per ottenere il massimo dal proprio cliente, tra strategia e tradimenti, tra sale riunioni e aule di tribunale.

Due eserciti che si fronteggiano: il cast della serie Sky

Dominic West e Sienna Miller interpretano i due ex amanti ora avversari, due persone che non possono permettersi di uscire sconfitte da questa contesa legale, lui figura di rilievo del mondo tech, lei diva del cinema. Due personaggi in vista, due volti noti nella realtà della serie come nella nostra: due attori carismatici e abili, che rappresentano il valore aggiunto della prima stagione di War - Il divorzio del secolo. E sono gli unici, tra i protagonisti, il cui ruolo è limitato a questi primi otto episodi.

Due dei legali coinvolti nella battaglia di War

Perché in definitiva i veri protagonisti che ruotano loro attorno, pronti a tornare anche in futuro, sono i loro rispettivi legali, i dipendenti dei due studi che si affannano per mettere in piedi le strategie migliori per arrivare alla vittoria. Personaggi che funzionano sia per l'ottima scrittura, che per le prove degli attori che danno loro vita, da Phoebe Fox e James McArdle, partner sia nella vita che nel lavoro nello studio Taylor & Byrne, a Nina Sosanya e Pip Torres, i loro avversari in Cathcarts.

Il ritmo delle parole e l'importanza dei dialoghi

L'ottima scrittura della serie non si limita alla concezione e costruzione dei personaggi, ma anche a quella del caso stesso, delle dinamiche di confronto, e scontro per l'appunto, tra le due parti. Compresi dialoghi sempre brillanti, densi, ficcanti. C'è un ritmo nelle parole di War che rende la serie e il suo caso intrigante da seguire, appassionante per gli sviluppi, mai noiosa, anche grazie a una regia che quegli script li traduce in modo funzionale e mai invadente. A patto, ovviamente, che ci sia una propensione dello spettatore per i drammi legali, perché la sua anima di genere è molto forte e difficilmente può convincere chi non lo considera proprio il suo pane quotidiano.

Una scena della serie su Sky e NOW

Ma per fortuna di War si tratta di un genere molto amato, che ha avuto esempi eccelsi come The Good Wife in passato e che ha qui una declinazione molto interessante: un caso a stagione, piuttosto che singolo episodio, con tutto quello che comporta in quanto ad approfondimento e opportunità di scavare sia nei suoi sviluppi che dei personaggi che ruotano attorno alla vicenda.