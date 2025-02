Yellowjackets 3, la recensione: quando una serie rimane avvincente, ma gira un po’ a vuoto

Tra i tanti eredi di Lost abbiamo annoverato anche Yellowjackets, la serie al femminile su un gruppo di adolescenti sopravvissute ad un disastro aereo, che ora devono vivere ad adulte con quel trauma indelebile dentro di loro. Non mancava la componente mystery dato che da quei boschi maledetti si erano portate dietro "qualcosa" insieme alla drammatica esperienza.

La squadra protagonista

Tre stagioni dopo, siamo ancora qui a gioire, piangere ed emozionarci con le ragazze mentre provano a dare un senso alla loro vita, senza poter dimenticare il passato che continua a bussare alle loro porte.

Yellowjackets 3: post mortem

Il servizio funebre di Nat

Per la prima volta dal suo esordio la serie Paramount+ deve fare i conti con un'importante dipartita che si è consumata tra le protagoniste adulte e non tra quelle nei flashback sull'isola. Dopo il rituale-sacrificio delle ragazze, Nat (Juliette Lewis) è finita male, lasciando solamente Sophie Tatcher ad interpretare il suo corrispettivo adolescente nel passato - anche visibilmente un po' troppo cresciuta, ricordiamoci che in quei boschi sono rimaste per non più di un anno e mezzo. Dato che lo show ha sempre parlato, per metafore e significanti, di disturbo da stress post-traumatico continua a farlo partendo dal funerale della donna. Non si tratta più solamente di chi hanno perso in quel luogo dimenticato da Dio, ma anche di chi le sta lasciando 25 anni dopo.

In seguito a quel clamoroso finale, tutte hanno perso qualcosa: Shauna (Melanie Lynskey) e il marito Jeff (Warren Kole) devono affrontare la verità detta alla figlia Callie (Sarah Desjardins, una delle adolescenti più insopportabili viste nella serialità); Misty (Christina Ricci) non è più sola ma ha Walter (Elijah Wood) nella propria vita, eppure proprio lui le fa notare la 'tossicità' delle sue amicizie; Taissa (Tawny Cypress) è in piena battaglia legale con l'ex moglie e ha ritrovato Van (Lauren Ambrose) ma ora che rischia di perderla potrebbero avere una seconda chance; Lottie (Simone Kessell) viene dimessa ma non ha più un posto dove stare e soprattutto la propria comunità di accoliti.

(Dis)perse e (ri)trovate nella serie

Che destino per loro due?

Il senso di solitudine accomuna quindi un po' tutte le Yellowjackets adulte e non solo quelle bloccate tra i boschi. Queste ultime nei flashback devono affrontare l'arrivo della bella stagione dopo il gelido inverno, che sembra aumentare le loro possibilità di sopravvivenza. I maschi del gruppo, il Coach Ben (Steven Krueger) e Travis (Kevin Alves), sono gli outsider: il primo letteralmente dato che ha abbandonato le ragazze dopo che si erano date al cannibalismo prima di Jackie e poi di Javi. Il secondo ora sembra richiamato dalle presenze della foresta, con la complicità di Lottie che ha perso le scettro di sciamana in favore di Nat.

La risposta è nel passato

"La natura ha scelto" è ciò che continua a ripetere la donna anche nel presente, e da un lato il gruppo, dall'altro Callie vogliono scoprire cosa sia questa cosa e se davvero siano sopravvissute mangiandosi a vicenda. Chi acquista maggiormente spazio è Mari (Alexa Barajas), in conflitto soprattutto con Shauna che non riesce a riprendersi dopo la perdita del figlio appena nato. Almeno nei primi quattro episodi che abbiamo potuto vedere in anteprima.

Una serie mystery pop sempre più corale

Generazioni a confronto

Ancora una volta la soundtrack e la fotografia che accompagnano i due diversi piani temporali sono pazzesche e forse l'aspetto migliore dello show, insieme alle interpreti. A proposito di casting, non mancano due new entry anche in questo ciclo di episodi: Hilary Swank e Joel McHale nei panni di due personaggi misteriosi che dimostrano come non abbiamo ancora conosciuto a fondo tutti i sopravvissuti (come Van nella stagione 2), confermandone l'aspetto corale.

Yellowjackets. Una sequenza flashback della terza stagione.

Proprio questo voler mostrare tutti questi sviluppi anche un po' prevedibili nella storia, insieme ad alcune storyline ripetitive e ridondanti, ci fanno chiedere quanto possa ancora andare avanti così la serie mystery. C'è una domanda però che sembra accomunare tutte le storie di questa stagione: a quale prezzo si sopravvive, tanto nella giungla quanto nella grande città?