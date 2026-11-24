Con Una finestra vista lago, la nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Andrea Vitali, la serialità italiana torna negli anni '30 per raccontare i casi e la quotidianità del maresciallo Ernesto Maccadò, trasferito dal profondo Sud sulle rive del lago di Como. Ci eravamo fatti anticipare questa nuova serie diretta da Marco Pontecorvo dai protagonisti Antonio Folletto, Giulia D'Aloia e Domenico Centamore in occasione dell'Italian Global Series della scorsa estate. I tre interpreti ci hanno raccontato come hanno dato umanità e sfumature ai loro personaggi, tra le tensioni del regime fascista, il legame moderno tra Ernesto e la moglie Maristella e la leggerezza costruita sul set, lasciandosi sfuggire anche un dettaglio decisamente promettente sul possibile futuro della serie oltre i primi quattro libri.

Dalla pagina allo schermo: il Maresciallo Maccadò e il "piccolo mondo" di Andrea Vitali

Una finestra vista lago: Antonio Folletto è il protagonista della fiction Rai

Ambientazione anni '30, l'originale cartaceo di Vitali: cosa li ha affascinati maggiormente di Una finestra vista lago e dei loro personaggi? "Ti devo dire che il primissimo incontro per me è avvenuto tramite Marco Pontecorvo" ci ha spiegato Antonio Folletto, "non avevo ancora letto i romanzi di Andrea Vitali, ma li ho conosciuti grazie a lui. Quando ne abbiamo parlato la prima volta me li ha descritti, mi ha detto 'leggili' e mi ha raccontato subito questa storia di un maresciallo che a un certo punto parte dal profondo Sud e si ritrova sul lago, al Nord, in pieno regime fascista. Il regime di allora è molto duro, eppure lui non ha paura di prendere posizione, scontrandosi anche con la politica, fregandosene, ma cercando sempre di essere fedele all'uniforme, alla verità e alla giustizia. Questo è stato un grandissimo punto di partenza. Poi, approfondendo i romanzi, vedi quanto Vitali scriva bene nella descrizione dei personaggi, anche nel loro modo di essere bizzarri ma profondamente umani."

Maristella e Misfatti: una donna moderna negli anni Trenta e l'arte dell'adattamento

Cosa ha invece colpito "sua moglie" Giulia D'Aloia relativamente al personaggio che interpreta? "Del progetto, e in particolare del mio personaggio, Maristella, mi ha colpito il fatto che sia una donna un po' atipica per quegli anni" ha raccontato l'attrice, "sappiamo bene che negli anni Trenta le donne avevano un ruolo marginale nella sfera sociale e politica, erano più relegate a una vita domestica e familiare. Mi ha colpito invece la forza di Maristella, dovuta anche al coinvolgimento che, grazie al marito Ernesto, ha in tutti i suoi casi. Ha la forza di prendere in mano la sua vita lontana da casa, sul lago di Como, riuscendo a costruirsi un piccolo mondo sociale con l'orfanotrofio, un mondo inclusivo, confrontandosi tanto con Ernesto. Loro hanno un rapporto pieno di amore, dialogo e confronto, che li aiuta a costruire una relazione moderna per gli anni Trenta. Mi ha colpito la freschezza di una donna che non rimaneva nel cliché della moglie subordinata al marito, ma aveva una sua forza e un'identità ben precisa."_

Antonio Folletto con Domenico Centamore

Domenico Centamore interpreta invece Misfatti: "Del progetto mi ha colpito anche il mio personaggio, Misfatti, perché anche lui è uno del Sud che però cerca di ambientarsi al Nord, quasi riuscendoci! Per noi del Sud è una dinamica familiare. Lui piano piano riesce ad abituarsi e mi piace molto il rapporto che ha con il maresciallo Maccadò, a cui quasi vuole far capire: 'Ma tutto sommato qui non si sta male'. Questa cosa mi intrigava molto."

Il tocco di Marco Pontecorvo e quella "leggerezza" difficile da tradurre

Dario Vergassola in un momento di Una finestra vista lago

Di Una finestra vista lago colpisce anche il tono leggero, ben gestito dal regista Marco Pontecorvo. È stato difficile tradurre quella leggerezza su schermo? "Devo dire di no" ci ha detto Centamore, "anche perché Marco è stato davvero bravo nel trasportarci in questa leggerezza, ci teneva moltissimo. Sono d'accordo e mi piace molto questa leggerezza che ha la serie." Anche per Antonio Folletto non è stata una versa difficoltà: "Mantenere questa leggerezza è stato molto importante, ma alla fine non è stato difficile perché Marco, come regista, è iper attento a tutto. Per noi attori questo è un bene, perché ti senti sempre protetto. Il binomio tra la sua attenzione e l'accuratezza nella scrittura dei personaggi faceva sì che bisognasse semplicemente stare nelle scene e vivere quelle relazioni che erano già scritte. Questo ci ha aiutato molto." Il regista è stato quindi una vera e propria guida anche per Giulia D'Aloi: "Marco è stato il nostro faro in questo viaggio, la nostra guida. Grazie a lui siamo riusciti a trovare le sfumature giuste per costruire ogni personaggio in maniera umana, come diceva prima Antonio: proprio da queste "sporcature" e da queste caratteristiche bizzarre nasce l'umanità dei nostri personaggi."

Una finestra vista lago 2 e 3? "La prima stagione copre 4 libri su 12"

La coppia di protagonisti della fiction Rai

I romanzi di Andrea Vitali non sono pochi e viene spontaneo chiedere al cast se sarebbero felici di proseguire questo viaggio oltre la prima stagione. "Noi ovviamente ci speriamo" ci ha detto la D'Aloi, "Vitali è uno scrittore molto attivo, ha scritto tantissimi libri sulla storia di Maccadò e dei compaesani di Bellano, quindi speriamo davvero di andare avanti..." Ma la suggestione più forte ce l'ha data Antonio Folletto: "In questa prima stagione abbiamo avuto la fortuna di rappresentare i primi quattro romanzi. Se non erro, Vitali su questa storia ne ha scritti altri otto: in totale sono dodici. Quindi insomma..." almeno tre stagioni? Gli suggeriamo. "L'hai detto tu, l'hai detto tu! Noi non abbiamo detto niente." Ha concluso Folletto mentre i colleghi incrociavano le dita. "Noi non siamo per niente scaramantici!" ha confermato Giulia D'Aloi.