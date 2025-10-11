Yellowjackets: la stagione 4 sarà l'ultima, ecco l'annuncio

Showtime ha annunciato che la stagione 4 di Yellowjackets sarà l'ultima e il lavoro degli sceneggiatori è già iniziato.

I fan della serie possono quindi stare tranquilli perché la storia avrà un epilogo soddisfacente e ideato con attenzione dagli autori, senza quindi lasciare storie in sospeso o misteri irrisolti.

L'annuncio della fine di Yellowjackets

I creatori della serie Yellowjackets, Ashley Lyle e Bart Nickerson, hanno dichiarato in un post su Instagram: "Dopo tre stagioni incredibili e grandi riflessioni, siamo entusiasti di annunciare che porteremo la storia alla sua contorta conclusione in questa quarta e ultima stagione".

Gli autori hanno proseguito ribadendo: "Abbiamo sempre saputo che sarebbe arrivato un momento in cui la storia ci avrebbe fatto capire di voler arrivare alla sua conclusione, e crediamo che il nostro compito - la nostra responsabilità - sia ascoltare".

Lyle e Nickerson hanno proseguito: " Raccontare questa storia emozionante, selvaggia e profondamente umana è stata un'esperienza profondamente significativa e un vero onore per noi, e siamo immensamente grati nei confronti del brillante cast, della troupe e degli sceneggiatori che hanno coraggiosamente intrapreso questo viaggio con noi per darle vita. Soprattutto, vogliamo ringraziare i fan che ci sono rimasti accanto in ogni momento, mistero e pasto: l'Alveare non è nulla senza di voi! Non vediamo l'ora di condividere con voi il capitolo finale e speriamo che lo troviate... delizioso".

Cosa racconta lo show

Le riprese dell'ultima stagione di Yellowjackets inizieranno nel 2026 e gli episodi dovrebbero debuttare sugli schermi di Showtime e Paramount+ prima della fine dell'anno.

Nel cast della stagione 3 erano impegnati Melanie Lynskey, Christina Ricci (che aveva parlato dei progetti per il quarto capitolo della storia), Tawny Cypress, Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Simone Kessell, ed Elijah Wood. Hilary Swank, Joel McHale e Ashley Sutton erano invece delle guest star.

Al centro della trama c'è un team di giocatrici di calcio del liceo che sopravvivono a un incidente aereo, ritrovandosi però alle prese con la lotta per la sopravvivenza in mezzo alla natura. La serie le mostra inoltre già adulte, 25 anni dopo, impegnate a fare i conti con i demoni del proprio passato.