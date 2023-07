Da Dune 2 a Barbie e il sequel di Aquaman: ecco il listino Warner Bros 2023

Presentato il listino Warner Bros per i film in uscita nel 2023: da Dune - Parte Due ad Aquaman e il regno perduto, passando per The Nun 2, Challengers con Zendaya e Barbie.

I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese per quanto riguarda Warner Bros.: il loro listino per il 2023 riunisce alcuni dei film più attesi , da Aquaman e il regno perduto al nuovo Luca Guadagnino, Wonka con Timothée Chalamet, Barbie e un po' di brividi made in USA: ecco che cosa ha in serbo per noi il listino Warner Bros. 2023!

A tutta DC: Aquaman e Blue Beetle

La Warner Bros porterà in sala Aquaman e il regno perduto, sequel con Jason Momoa e Amber Heard, diretto nuovamente dal maestro dell'horror James Wan, di cui si sa ancora poco, il protagonista ha solo anticipato due cose, che probabilmente rivedremo il Batman di Ben Affleck e che ci sarà una scena in cui il suo personaggio parlerà davanti alle Nazioni Unite. Ironia o verità? Bisognerà aspettare fine 2023 per scoprirlo.

Blue Beetle: una scena del cinecomic

Il 17 agosto 2023 arriva in sala Blue Beetle, il cinecomic "latino" diretto da Angel Manuel Soto. James Gunn ha definito Blue Beetle il primo vero personaggio del DCU che inaugurerà una nuova era di supereroi. Nel film il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle. La villain del film sarà, nientemeno, Susan Sarandon.

Una fetta di Italia per Warner Bros

Per i più piccoli attesa per Me contro te - Il Film: Vacanze in Transilvania, in arrivo il 19 ottobre 2023 nelle sale italiane: nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S., Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del Pianeta: il Castello del Conte Dracula in Transilvania! Sofì, Luì, Chicco, Tara e Ajar partono così per la Transilvania, mentre il Signor S. si mette sulle tracce dei Malefici. Qui i nostri amici dovranno vedersela con il Conte Dracula in persona, il suo fedele servitore Patumièr, e sua figlia Ombra. Attraverso passaggi segreti, quadri parlanti e nuovi amori, il gruppo di amici imparerà ad affrontare le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore e non un limite e non bisogna temerle.

Locandina di Challengers

Dopo Bones and All arriva il nuovo progetto di Luca Guadagnino: in Challengers, troviamo protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice. Una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor, The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

In arrivo anche un horror girato interamente in Calabria: Home Education di Andrea Niada, regista italiano residente a Londra e acclamato dalla critica dopo i suoi primi lavori post London Film School. Protagonisti della pellicola sono Julia Ormond (Vento di Passioni, Inland Empire), Lydia Page e il nostro Rocco Fasano (il Niccolò di Skam Italia). Fino a che punto si può spingere il delirio di una mente isolata, privata di qualsiasi contatto con il mondo reale? Rachel è un'adolescente cresciuta in una casa isolata nei boschi, istruita secondo i principi di un culto esoterico di cui la sua famiglia è seguace. Alla morte del padre Philip, l'oppressiva madre Carol costringe la figlia a vivere con il cadavere, priva di contatti con il mondo esterno, ad eccezione di alcune brevi incursioni esoteriche nel bosco circostante, nella convinzione che il corpo senza vita si rianimi. Ma se dentro la casa tutto scorre secondo le rigide regole di Carol, fuori la sparizione di Philip desta sospetti ed ecco che nella folle tranquillità di quella casa si palesa Dan, un ragazzo che inizia un'amicizia con Rachel, ma che per la madre Carol rappresenta una severa minaccia.

I sequel più attesi

Il 2023 sarà anche annata di sequel per Warner Bros. In autunno 2023 arriva The Nun 2, diretto stavolta da Michael Chaves, regista di La Llorona - Le lacrime del male: in questo sequel tutto inizia dall'assassinio di un prete, che permetterà al male di diffondersi, e per questo motivo Sorella Irene (Taissa Farmiga) dovrà di nuovo fare i conti con la forza demoniaca Valak (Bonnie Aarons).

Locandina di Shark 2: L'abisso

Shark 2: L'abisso arriva il 3 agosto 2023 nelle sale italiane ed è il diretto sequel di Shark - Il primo squalo: la nuova avventura da brividi fa seguito a quella del blockbuster del 2018, portando l'azione ad un livello ancora più alto, e a maggiori profondità, tra branchi di inarrestabili Megalodonti e altre terrificanti creature. Jason Statham e la star dell'action Wu Jing saranno alla guida di una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell'oceano. Il loro viaggio si trasforma in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà a una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell'ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma.

Dune - Parte Due: una scena

A novembre 2023 è tempo di Dune: Parte Due, l'atteso sequel del colossal di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem e le new entry Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux e Christopher Walken. Nel secondo film, tra le pagine, Paul e Chani hanno una relazione romantica durante le avventure vissute nel deserto di Arrakis. La giovane, già una guerriera Fremen, viene poi addestrata imparando nuovi modi letali per combattere contro gli Harkonnen.

Barbie e Willy Wonka

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Warner Bros. ha presentato anche altri due film del tutto diversi tra loro ma, probabilmente, tra i più curiosi del loro listino. Uno dei titoli più chiacchierati, vista l'ambizione del progetto, è Barbie, diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Il film racconta la storia di una bambola che vive nel mondo di Barbieland dove tutto è rosa, bellissimo e perfetto. Purtroppo la nostra eroina viene esiliata da Barbieland perché il resto della comunità non la ritiene "abbastanza perfetta" per far parte della città. Allontanata dal suo mondo, la bambola si ritrova alle prese con il mondo reale e con tutti i problemi che questo comporta.

Wonka: il protagonista Timothée Chalamet in una foto

A dicembre 2023 spazio anche a Wonka, che porterà sullo schermo la versione più giovane mai vista di Willy Wonka grazie a Timothée Chalamet, accompagnato nel cast da Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Jim Carter e Matt Lucas. Da poco è stato presentato il trailer del film, che ci ha mostrato il protagonista andare contro un gruppo che si rifiuta di dargli la possibilità di aprire un negozio di cioccolato e iniziare a muovere i primi passi nel settore. Wonka unirà quindi le forze con una ragazza, interpretata da Calah Lane, che lo aiuta a realizzare la sua visione. Il giovane attore viene mostrato mentre canta, balla e va alla ricerca di ricette magiche. Wonka cerca inoltre di far volare le persone con i suoi cioccolati incantati.

