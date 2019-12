Da L'immortale al nuovo Carlo Verdone: ecco il 2020 di Vision Distribution!

L'Immortale: un primo piano di Marco D'Amore

Lo scorso anno Vision Distribution ha lanciato nelle nostre sale successi come La paranza dei bambini e Cosa ci dice il cervello, e anche per il nuovo listino dei film in uscita nel 2020 ci ha riservato diverse gradite sorprese, da L'immortale con Marco D'Amore - ispirato al suo personaggio di Gomorra La Serie - fino al nuovo Carlo Verdone: scopriamoli insieme!

A tutto dramma: da L'immortale a Georgetown

Gomorra - La Serie ha ampliato il suo universo con il film L'Immortale, incentrato sul personaggio di Ciro interpretato da Marco D'Amore e annunciato nel finale della quarta stagione della serie. La pellicola, in arrivo domani 5 dicembre 2019, racconterà la storia di Ciro, il personaggio interpretato da Marco D'Amore, uscito di scena nel drammatico finale della terza stagione della serie dove fu ucciso per mano di Genny Savastano (Salvatore Esposito).

Una scena di Georgetown

Il 23 aprile 2020 arriva Georgetown, il debutto alla regia dell'attore Christoph Waltz. Il progetto verrà prodotto da Cornerstone Films e Vanessa Redgrave avrà la parte di Elsa Brecht: una vedova benestante che viene sedotta dall'eccentrico Ulrich Mott (Waltz). La donna lo sposerà nonostante una differenza di età di oltre trenta anni e l'uomo inizierà a dominare la scena politica e sociale di Washington, organizzando lussuosi eventi nella casa che si trova a Georgetown. Quando Elsa viene trovata morta poche ore dopo un party, Ulrich diventa il primo sospettato nella mente della polizia e di Amanda, la figlia di Elsa, che inizia delle indagini indipendenti. Ulrich, invece, sostiene che delle persone legate al suo passato siano le vere colpevoli. Il film, scritto dal premio Pulitzer David Auburn, si ispira alla vera storia di Albrecht Muth, condannato nel 2011 per la morte della moglie.

A tutta commedia: Carlo Verdone e Paola Cortellesi

Il 23 gennaio 2020 arriva nelle sale Figli, il film postumo di Mattia Torre, scomparso dopo una lunga malattia. Un progetto scritto con grande tenacia da Mattia, nonostante le numerose sofferenze, che vedrà la luce grazie alla regia di Giuseppe Bonito, suo stretto collaboratore, e a un cast composto da due attori che gli sono stati molto vicini: Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Oltre alle due star italiane, parteciperanno al film molti degli interpreti che in questi anni, tra cinema, teatro e tv, hanno portato in scena i maggiori successi dell'autore: Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo de Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri. Tutti "complici" di cult come Boris e La Linea Verticale e spettacoli teatrali come Io non c'entro, Tutt'apposto e tanti altri. Figli racconterà la storia di Nicola e Sara, una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita che scorre senza intoppi. Tutto perfetto fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile...

Mattia Torre, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico sul set di Boris il film

Si vive una volta sola, il film diretto da Carlo Verdone, arriverà nelle nostre sale il 27 febbraio 2020. Al centro delle vicende troviamo quattro medici molto abili in sala operatoria ma molto fragili nella loro vita privata. Protagonista Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), a capo di un' équipe medica con Lucia Santilli (Anna Foglietta), Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e Corrado Pezzella (Max Tortora): i quattro sono tanto competenti quanto terribili nell'organizzare scherzi spietati, spesso andando a colpire il povero Amedeo. I protagonisti si mettono in viaggio nel Sud Italia e tra avventure e rivelazioni finiranno di fronte a un colpo di scena che potrebbe cambiare le loro vite.

Ecco il 2020 di Vision Distribution: