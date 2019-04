Gomorra 4: i protagonisti svelano la morte che vorrebbero per i loro personaggi

Gomorra: Salvatore Esposito in una scena del secondo episodio della quarta stagione

La lotta per il controllo di Secondigliano assomiglia sempre più a quella per il Trono di Spade: sete di potere e vendette personali si intrecciano creando un vero e proprio dramma shakespeariano. In ogni dramma che si rispetti le morti importanti sono dietro l'angolo: se la serie ispirata ai romanzi di George R.R. Martin in questi dieci anni ha sconvolto più volte il pubblico con colpi di scena sadici, Gomorra 4, di nuovo su Sky Atlantic HD dal 29 marzo, non è da meno.

Nessuno è intoccabile in Gomorra: Don Pietro, Salvatore Conte e Chanel insegnano. La morte clamorosa di Ciro Di Marzio nel finale della terza stagione ha poi definitivamente rotto gli argini: nessuno è al sicuro.

In questa intervista al cast di Gomorra 4 abbiamo chiesto ai protagonisti della serie come vorrebbero che fosse la morte dei loro personaggi e il parallelo con Il Trono di Spade è tornato!

"Vorrei che Genny fosse bruciato da un drago di Daenerys!" ci ha detto Salvatore Esposito, grande fan de Il Trono di Spade, proseguendo: "Vorrei fare un super mash-up, anche perché ce lo vedrei Genny che prende il posto del Re della Notte. Genny sarebbe il Re e basta." Anche Arturo Muselli vorrebbe una uscita di scena del genere: "Mangiato dal drago!" ci ha detto. Quando gli abbiamo fatto notare che anche Salvatore Esposito ha scelto una fine simile ha rilanciato: "Allora sotto la Barriera che cade e si frantuma!" Anche Marco D'Amore sa della passione del collega per Il trono di spade e, quando gli abbiamo chiesto che morte vorrebbe girare per Genny, visto che ha fatto la regia di due episodi di Gomorra 4, ci ha detto senza pensarci: "Lui è un grandissimo fan de Il Trono di Spade, vorrebbe morire come uno dei personaggi di quella serie fantastica: quindi bruciato da un drago o trafitto da una spada magica. Farei una roba del genere, per farlo contento."

Gomorra: Arturo Muselli in una scena del primo episodio della quarta stagione

Più concreti invece Cristiana Dell'Anna, che per Patrizia si immagina il suicidio, Ivana Lotito, che vorrebbe vedere Azzurra morire insieme a Genny e Loris De Luna, che si immagina un Valerio sciolto nell'acido: "Come la scarpa di Chi ha incastrato Roger Rabbit?" Risposta per cui il collega Arturo Muselli ha detto: "È per questo che non vorrei più frequentarlo: ha queste idee inquietanti!"

