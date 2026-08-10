Sterling Point - L’isola dei segreti, recensione: il nuovo sorprendente teen drama di Prime Video

Sterling Point è il nuovo teen drama estivo di Prime video che colpisce grazie alla buona scrittura dei personaggi e ad una storia intensa e autentica.

In un periodo in cui le piattaforme streaming sono invase da adattamenti, alcuni più riusciti di altri, imbattersi in una serie originale è una vera boccata d'aria fresca. Sterling Point - L'isola dei segreti è esattamente questo: un teen drama estivo capace di coniugare leggerezza e intensità, parlando con efficacia al suo pubblico.

Una scena di Sterling Point

Creata dalla regista e attrice canadese Megan Park, la serie è disponibile dal 5 agosto su Amazon Prime Video ed è già diventata una nuova ossessione per molti spettatori, scalando rapidamente la classifica dei titoli più visti della piattaforma. Segreti da svelare, una sorella da scoprire e nuovi amori che sbocciano tra i paesaggi brulli e incontaminati del Canada: tutti elementi che rendono questa produzione la proposta vincente per chiunque si sia sentito orfano di serie come L'estate nei tuoi occhi o Un anno dopo l'altro.

La trama: un'eredità inattesa e i segreti di Sterling Point

Annie Jacobson non è stata ammessa alla prestigiosa attività estiva che l'avrebbe preparata all'università, ma le sorprese per lei non sono finite. Mentre cerca di riprendersi dal colpo, scopre che il nonno materno, mai conosciuto prima, è morto lasciando a lei e al fratello gemello la proprietà di una piccola isola. Insospettita dal rifiuto del padre di affrontare l'argomento, Annie parte per il Canada e raggiunge Sterling Point per fare chiarezza.

Un'immagine della serie

Poco dopo il suo arrivo, la ragazza comprende che la versione ufficiale sulla storia di sua madre nasconde molte ombre. Durante il periodo della separazione, infatti, la donna aveva avuto un'altra figlia, Ramona, una ragazza quasi coetanea di Annie e del fratello (che sono stati invece adottati). Prende così il via una complessa ricerca del passato: una caccia ai ricordi per ricostruire la verità su una madre mai conosciuta davvero e, al contempo, per entrare in contatto con una sorella con cui condivide lo stesso senso di solitudine e abbandono.

Personaggi autentici, temi complessi e un cast ben assortito

Sterling Point è una serie ben scritta che eccelle nella caratterizzazione delle protagoniste e nella gestione delle dinamiche interpersonali. Annie e Ramona sono due adolescenti profondamente segnate dalla mancanza di un genitore, un'assenza che ha lasciato nelle loro vite un vuoto difficile da colmare. Nel raccontarne fragilità, incertezze, rabbia e senso di smarrimento, la sceneggiatura evita di tratteggiarle come più adulte di quanto non siano: le rende invece adolescenti autentiche e credibili, pronte a commettere errori e a cacciarsi nei guai proprio in virtù della loro immaturità e impulsività.

Anne e Ramona in una scena

Anche i personaggi secondari risultano interessanti, per quanto le loro storie rimangano talvolta un po' troppo abbozzate e sullo sfondo anche se in toto il giovanissimo cast offre ottime interpretazioni: la Annie di Ella Rubin convince appieno, così come la prova di Amélie Hoeferle nei panni di una Ramona spavalda ma estremamente fragile. Accanto a loro spicca un volto amato del grande e piccolo schermo: Jeffrey Dean Morgan, che interpreta Joe, un residente dell'isola che custodisce rivelazioni decisive sulla madre delle ragazze. Il suo personaggio resta però forse un po' troppo ai margini: pur essendo centrale negli snodi di trama, non sempre incide quanto potrebbe nell'economia generale del racconto.

Non sono tuttavia solo i personaggi a rendere la serie un prodotto riuscito. Sfruttando i meccanismi classici del teen drama, Sterling Point affronta tematiche complesse con schiettezza e verità, coinvolgendo lo spettatore in modo diretto. Il concetto di famiglia, la genitorialità, la crescita, la ricerca d'affetto e le aspettative giovanili diventano così il cuore pulsante di un'opera intelligente e strutturata con cura.

Regia, atmosfere e bilancio finale

Una scena con protagonista il paesaggio

Anche dal punto di vista della regia la serie convince, alternando inquadrature intime e raccolte alle panoramiche mozzafiato del Lago Muskoka (località a nord di Toronto), capaci di immergere chi guarda nelle atmosfere rarefatte di un'isola sperduta. Lungo gli otto episodi si viene rapiti da una narrazione visiva suggestiva: un viaggio doloroso ma emozionante alla scoperta del passato e di se stessi, guidato da personaggi nei quali è facile identificarsi a prescindere dall'età anagrafica.