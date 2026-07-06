Viola come il mare presenta Rodrigo Guirao Diaz: le prime foto ufficiali con Francesca Chillemi

Rodrigo Guirao Diaz entra nel cast della serie Mediaset e dalle prime immagini con Francesca Chillemi sono già più affiatati che mai. Cosa cambia dopo l'uscita di scena di Can Yaman.

Le prime foto ufficiali di Viola come il mare 3 hanno finalmente mostrato la nuova coppia della fiction Mediaset che tornerà in autunno su Canale 5: Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Diaz. L'ingresso dell'attore argentino segna un cambiamento importante per la serie, che si prepara a voltare pagina dopo l'uscita di scena di Can Yaman.

Il confronto con il passato è inevitabile, ma dalle prime dichiarazioni emerge la volontà di costruire qualcosa di nuovo, senza riproporre schemi già visti. Viola si troverà così a confrontarsi con una presenza diversa, più equilibrata e rassicurante, capace di dare vita a una relazione meno impulsiva ma comunque coinvolgente.

Viola come il mare, l'alchimia tra Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Diaz nelle prime foto

Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Díaz in Viola come il mare 3

La presentazione all'Italian Global Series di Rimini e Riccione è stata l'occasione per svelare qualcosa della terza stagione di Viola come il mare e soprattutto dell'attesissima new entry. "Viola tornerà in una fase molto delicata", ha raccontato Francesca Chillemi, "sarà emotivamente scossa, piena di dubbi e con ferite ancora aperte". Al suo fianco ci sarà Massimo Paternò, il nuovo ispettore capo interpretato da Rodrigo Guirao Díaz.

La differenza rispetto a Can Yaman è uno dei temi più caldi. L'attrice non ha aggirato la questione e ha spiegato: "Sono due personaggi totalmente diversi. Demir era un personaggio di fuoco, uno che si accendeva facilmente, che viveva le ingiustizie in prima persona, anche a causa del proprio dolore e della sua storia personale. Massimo, invece, è più acqua: è uno che tende a spegnere gli incendi, che accetta la vita così com'è. Avremo a che fare con un diverso tipo di romanticismo, un sentimento che nasce più dall'amicizia, piuttosto che dall'attrazione fisica".

i due protagonisti della terza stagione

"Sarà un rapporto più graduale", ha aggiunto, "basato sull'ascolto e sulla complicità". Questo evidenzia chiaramente una svolta nel racconto: non più un legame fondato su contrasti intensi, ma una relazione che si sviluppa con maggiore delicatezza e continuità. Una scelta interessante, perché dopo due stagioni dominate dall'alchimia tra Chillemi e Yaman, la serie prova a sorprendere senza inseguire lo stesso schema.

Rodrigo Guirao Diaz, la nuova sfida di Viola come il mare

Per Rodrigo Guirao Diaz, l'arrivo in Viola come il mare rappresenta anche un ritorno importante alla fiction italiana. Il pubblico lo aveva già visto in titoli come Terra Ribelle e La certosa di Parma, ma questa volta la sfida è diversa: entrare in una serie amatissima, con una fanbase affezionata e un protagonista maschile molto presente nell'immaginario degli spettatori. La cui uscita di scena ha fatto molto parlare.

Rodrigo Guirao Diaz

L'attore ha ammesso di aver avvertito la responsabilità del ruolo: "Ho sentito il peso di entrare in una serie così amata. Mi sono chiesto cosa potessi fare per essere all'altezza. Così mi sono concentrato sul mio personaggio, cercando di trovare il Max dentro di me: la sua ironia, il sarcasmo, l'umorismo, ma anche la sua parte più fragile ed emotiva".

Massimo Paternò, almeno dalle prime anticipazioni, non sarà il classico nuovo arrivato impeccabile e silenzioso. Anzi. Guirao Diaz lo descrive come un uomo vitale, un po' caotico, amante del divertimento e capace di entrare nella vita di Viola con una certa dose di rumore. L'attore ha raccontato: "Il mio personaggio all'inizio fa un po' di casino, perché a lui piace il divertimento, il vino, lo champagne, la musica forte".

Una partenza tutt'altro che tranquilla, quindi. Ma sotto la superficie più leggera sembra esserci un personaggio con una funzione precisa, aiutare Viola a ritrovare fiducia, senza forzarla e senza occupare troppo spazio. Chillemi ha aggiunto: "È stato molto bello lavorare con Rodrigo, si è creata fra i nostri ruoli una bellissima dinamica, un legame che nella vita augurerei alle persone, perché il suo personaggio è accogliente, non giudicante e incontrare qualcuno così è raro e prezioso".