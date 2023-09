Spy x Family 2, appuntamenti e misteri nel trailer della nuova stagione dell'anime

Sta per tornare uno dei titoli più popolari degli ultimi tempi: la seconda stagione dell'anime di Spy x Family si prepara infatti a fare il suo debutto sugli schermi... Ma prima, vediamo il trailer ufficiale.

È di nuovo il momento di Spy x Family in TV! L'anime tratto dal popolare manga di Tatsuya Endo sta per tornare con la sua seconda stagione, e qualche ora fa ne è stato condiviso il trailer ufficiale. Vediamo cosa combinano questa volta Anya, Lloyd e Yor...

Il ritorno della strampalata famiglia

Dopo aver riscosso grande successo durante la scorsa stagione televisiva, Spy x Family anticipa il suo ritorno sul piccolo schermo per i primi di ottobre, e lo fa con un nuovo trailer carico di commedia, emozioni, e mistero.

Anya ha voglia di vedere gli anime in tv, Lloyd vuole andare a un appuntamento e Yor... Cosa accadrà nella sua prossima missione?

Tra le altre cose, il trailer di Spy x Family 2 ci informa anche che avremo una nuova opening cantata da Ado (la voce di UTA in ONE PIECE Film Red) e intitolata "Kurakura" e una nuova ending, "Todome no Ichigeki" cantayta da Vaundy e Cory Wong.

Per ora non ci è dato sapere se la release internazionale della seconda stagione di Spy x Family sarà la stessa di quella giapponese (8 ottobre 2023), ma restate sintonizzati per scoprirlo.