Venom: The Last Dance, ecco perché in 4K UHD la fine della trilogia è ancora più spettacolare

Il terzo capitolo del cinecomic dallo spirito scanzonato sulle avventure di Eddie Brock e del simbionte Venom, completa la trilogia in modo spettacolare e rocambolesco, e già solo per questo meritava un trattamento homevideo di tutto riguardo. Missione compiuta perché Venom: The Last Dance è un vero show audio-video da non perdere anche sul divano di casa, anzi nel prodotto di maggior eccellenza sul piano della qualità tecnica si rivela ancora più spettacolare. E non a caso appena uscito è già schizzato in vetta alla classifica di vendite homevideo.

Eddie e Venom, due in uno

In questa nuova avventura diretta da Kelly Marcel, Eddie (come sempre interpretato da Tom Hardy) e il parassita alieno dalla personalità unica, violenta e irriverente sono in fuga, braccati da fazioni di entrambi i loro mondi. Messi all'angolo, i due si ritroveranno a prendere una decisione che avrà conseguenze devastanti per le loro vite. Fra le tantissime edizioni uscite distribuite da Eagle Pictures (qui il quadro completo), noi abbiamo potuto apprezzare quella tecnicamente più rilevante, ovvero la 4K UHD a due dischi che contiene anche il blu-ray.

Il video 4K: un dettaglio super e gli irresistibili colori di Las Vegas

L'edizione 4K UHD di Venom: The Last Dance

Il 4K UltraHD di Venom: The Last Dance non è solo tecnicamente eccellente, ma sembra la trasposizione ideale per quello che è lo stile fumettoso della saga, con colori ricchissimi e splendidamente intensi e una brillantezza cromatica ulteriormente potenziata dal Dolby Vision che conferisce ancora più grinta a certe tonalità, basti pensare all'abbagliante ambientazione di Las Vegas o al rosso vivo dell'abito della signora Chen, giusto per fare un esempio, mentre i livelli di nero sono profondi come l'inchiostro.

La linguaccia di Venom

Sul piano della definizione il 4K sforma ovviamente un dettaglio eccellente con contorni sempre taglienti, il quadro sprigiona nitidezza in ogni occasione, dalle scene in Messico al retro del furgone di Rhys Ifan, fino all'incredibile ambientazione di Las Vegas. Il look particolare abbinato al 4K si porta però dietro anche qualche leggera sbavatura su alcuni effetti speciali, che a volte infatti sono un po' confusi, soprattutto nelle scene scure, e in definitiva non del tutto efficaci.

Audio spettacolare tra sfrenate scene di azione e la voce del simbionte

Un film infarcito di trovate sonore come Venom: The Last Dance non poteva che essere super spettacolare sul fronte audio, basti pensare non solo alle sfrenate scene di azione, ma anche alla particolare natura dei simbionti e alla stessa voce di quello ospite di Eddie Brock. Sotto questo aspetto le potenzialità sono pienamente soddisfatte nel Dolby Atmos inglese, che grazie a un mix travolgente crea un'atmosfera avvolgente grazie anche ai canali di altezza ben sfruttati, ad esempio quando piovono detriti dall'alto.

Tom Hardy con un cavallo in una scena di Venom: The Last Dance

Ma anche nel DTS HD Master Audio 5.1 italiano lo spettacolo sonoro è assicurato, a partire da bassi aggressivi e travolgenti, con surround precisi ed energici che riempiono il campo sonoro con precisi effetti direzionali. I movimenti dei simbionti coprono tutto il palcoscenico sonoro con una velocità fluida lungo i diffusori, mentre tutti gli altri effetti tra elicotteri, palle di fuoco, alieni, veicoli e la stupenda colonna sonora circondano totalmente lo spettatore, anche se appunto manca qui la verticalità della traccia originale. In questo contesto i dialoghi sono sempre perfetti e con un timbro forte e deciso, soprattutto il monologo interiore di Venom e i suoi interventi spiazzanti.

Gli extra: 50 minuti tra scene eliminate, approfondimenti e papere

Venom in azione

Buono il reparto extra con circa 50 minuti di materiale. Si parte con Risate Venominali: Papere ed errori (3') il cui titolo già dice tutto, per passare poi a L'autore del caos: da scrittore a regista (6') con focus su Kelly Marcel. Si procede con Venom scatenato: l'azione e gli stunt (5') sulle acrobazie delle scene più spettacolari, quindi Legati nel caos: Tom Hardy (6') sulle performance dell'attore protagonista, e poi ancora Il circolo interno di Venom (6'), con uno sguardo ad alcuni membri del cast.

Tom Hardy in una scena di Venom: The Last Dance

Poi troviamo Intervista con Mrs. Chen (3') che interpreta Peggy Lu, quindi Assapora l'ultimo boccone: The Venom Legacy (5') per ripercorrere la saga e alcune scene eliminate ed estese (sette in totale per una durata complessiva di 13' in tutto). Si chiude con la Pre visualizzazione selezione scene (5') che riguarda le sequenze dell'aeroporto, del deserto e dell'attacco al laboratorio, e infine il video musicale One Last Dance di Tom Morello (3').