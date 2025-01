Venom: The Last Dance, in arrivo tante edizioni homevideo fra Limited, Steelbook 4K e Card

L'ultimo capitolo della trilogia di Venom sta per sbarcare in homevideo in grande stile: oltre a DVD, blu-ray e 4K UHD, anche Limited Edition e Steelbook complete di card da collezione.

Sarà un arrivo in homevideo davvero in grande stile quello di Venom: The Last Dance, il terzo capitolo (dopo Venom e Venom - La furia di Carnage) delle avventure di Eddie Brock e del simbionte Venom che completa la trilogia del franchise. Nel film diretto da Kelly Marcel con protagonisti Tom Hardy e Juno Temple, il giornalista e il suo irriverente parassita alieno che lo usa come ospite sono in fuga, braccati da fazioni di entrambi i loro mondi.

La Limited Edition 4K di Venom: The Last Dance con le tre card da collezione

Un epilogo spettacolare per il cinecomic dallo spirito scanzonato sull'anti-eroe alieno, che meritava appunto un trattamento homevideo di tutto riguardo. E così è, perché le edizioni di Venom: The Last Dance targate Sony e distribuite da Eagle che saranno disponibili dal 5 febbraio sono davvero tante, addirittura sette. E sono già tutte prenotabili anche su Film & More a questo link.

Tantissime edizioni in arrivo, compresa una Limited 4K e una Steelbook 4K

Entrando nel dettaglio troviamo innanzitutto le seguenti cinque edizioni di Venom: The Last Dance: DVD, Blu-ray, 4K UHD, 4K Limited Edition e Steelbook 4K. Le edizioni 4K sono tutte a due dischi e all'interno si trova anche il blu-ray. Inoltre troviamo anche la steelbook con l'apribottiglie e la Limited Edition con un Cellphone Charger, entrambi i gadget sono ovviamente personalizzati Venom. In tutte le edizioni ci sarà anche una bella sorpresa, ovvero una card da collezione, a parte la 4K Limited Edition con confezione Ocard che di card da collezione ne avrà ben tre.

Le edizioni standard in DVD, Blu-ray e 4K UHD di Venom: The Last Dance. Tutte hanno all'interno una card

Gli extra e le caratteristiche tecniche di Venom: The Last Dance

E veniamo agli extra presenti nelle singole edizioni. In quella DVD troveremo i seguenti tre contributi: L'autore del caos: da scrittore a regista, Risate Venomenali: Papere ed errori, La cerchia ristretta di Venom. Nel Blu-ray che sarà presente in tutte le altre edizioni, a questi tre contributi si aggiungono i seguenti extra: Scene Estese & Eliminate, Legati nel caos: Tom Hardy, Venom scatenato: L'azione e gli stunt, Pre visualizzazione selezione scene, Video Musicale One Last Dance - Tom Morello x Grandson, Intervista con Mrs. Chen, Assapora l'ultimo boccone.

La Steelbook di Venom: The Last Dance con la card da collezione

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, tutte le edizioni 4K UHD, oltre al video in 2160p Ultra High Definition con formato 2.39:1, troveremo la traccia audio italiana in DTS HD Master Audio 5.1 (e così sarà per francese, tedesco e spagnolo, mentre l'inglese sarà proposto in Dolby Atmos True HD 7.1.4. Ci sono inoltre le tracce inglese, francese, spagnolo, thai e turco in Dolby Digital 5.1. Presenti ovviamente i sottotitoli in tutte le lingue. Nei blu-ray il video è presentato in 1080p High Definition, con audio inglese, italiano e tedesco in DTS HD Master Audio 5.1. Gli extra sono in lingua inglese con regolari sottotitoli italiani. Nel DVD invece le tracce audio saranno in Dolby Digital 5.1.

Esce anche la trilogia in DVD, Blu-ray e 4K UHD

E non è tutto. Sempre dal 5 febbraio, sarà disponibile anche Venom 3 Movie Collection, ovvero la trilogia completa che esce in DVD, Blu-ray e 4K. Oltre a Venom: The Last Dance, le edizioni contengono infatti anche i due film precedenti, ovvero Venom e Venom: La furia di Carnage.