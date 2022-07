Nope, Halloween Ends e David Bowie: ecco il listino Universal Pictures 2022

La Universal Pictures ha davanti a sé un semestre ricco di titoli attesissimi dagli amanti del cinema, tra cui Nope di Jordan Peele, ma viene dato spazio anche ai grandi divi, con Ticket to Paradise che vede come protagonisti Julia Roberts e George Clooney. Infine, anche gli appassionati dei film di animazione saranno accontentati con Il gatto con gli stivali 2: l'ultimo desiderio, in arrivo a dicembre. Scopriamo insieme tutti i film in uscita nel 2022 per Universal.

Alta tensione per Universal

Ad aprire le danze nel nuovo listino Universal è uno dei titoli horror più attesi dell'anno, visto l'enorme successo dei precedenti del regista. Stiamo parlando di Nope, il nuovo lungometraggio di Jordan Peele, autore dei fortunatissimi Get Out e Us, in arrivo a metà agosto in Italia. Come sempre la trama è quasi del tutto ignota, ma pare che i protagonisti della storia siano tre persone, interpretate da Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun, che vivono in una zona solitaria della California e si ritrovano a essere testimoni di una scoperta tanto incomprensibile quanto inquietante. Il 20 ottobre, in tempo per la festività omonima, arriva nelle nostre sale Halloween Ends, atteso sequel del rilancio della saga da parte di David Gordon Green, che continuerà a raccontare - per l'ultima volta - le (dis)avventure di Laurie Strode. Nel capitolo precedente la scream queen per eccellenza ha unito le forze con la figlia, la nipote e tante altre vittime sopravvissute ai massacri di Myers per eliminarlo senza più attendere oltre. Nel cast torna, ovviamente, Jamie Lee Curtis.

Largo ai più piccoli: Minions 2 e il Gatto con gli Stivali 2

Il 18 agosto Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo sbarca nelle sale italiane e alla regia vede Kyle Balda e Brad Ableson. Il prequel/sequel racconta le origini della storia in cui il più grande supercattivo del mondo incontra per la prima volta i "Minions", forma la truppa più spregevole del cinema e affronta la più inarrestabile forza criminale mai assemblata. Molto tempo prima di diventare il signore del male, Gru è solo un dodicenne di periferia che trama per conquistare il mondo dal suo seminterrato. Ma non sta andando particolarmente bene. Quando Gru si imbatte nei Minion, fra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto - un nuovo Minion che sfoggia un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere - questa famiglia improbabile unisce le forze. Quando il famigerato supergruppo di supercattivi, i Malefici 6, caccia il loro leader, il leggendario combattente di arti marziali Wild Knuckles, Gru, il loro fanboy più sfegatato, fa un colloquio per diventare il loro nuovo membro. I Malefici 6 all'inizio non restano impressionati dal minuscolo, aspirante cattivo, ma poi Gru diventa improvvisamente l'acerrimo nemico dei più cattivi del mondo.

A dicembre, invece, è ora di rivalsa per gli appassionati di Shrek! Arriva, infatti, Il gatto con gli stivali 2: l'ultimo desiderio, più di dieci anni dopo l'ultimo capitolo della saga. Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto" (Salma Hayek). Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D'oro (Florence Pugh) e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da "Big" Jack Horner e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo.

Clooney, Roberts, Huppert e gli altri divi Universal

Il 22 settembre torna in sala Idris Elba, dopo il successo di The Suicide Squad, con Beast, il survival thriller diretto da Baltasar Kormákur. L'attore interpreterà il dottor Nate Samuels, un padre rimasto vedovo di recente che porta le sue due giovani figlie in una riserva di caccia di proprietà di un amico, ma si trova a dover fare i conti con un leone inferocito: sarà una vera e propria lotta con la beast e con la natura stessa. A ottobre, invece, tornano sul grande schermo due dei divi più amati di Hollywood: George Clooney e Julia Roberts saranno infatti i protagonisti di Ticket to paradise, la nuova commedia di Ol Parker (Mamma mia! Here we go again), e si ritroveranno a condividere la scena ben sei anni dopo Money Monster - L'altra faccia del denaro. Al centro della storia una coppia di ex coniugi (interpretata dai due attori) che si ritrovano impegnati nella stessa missione: fermare la loro figlia, incredibilmente innamorata, prima che compia il loro stesso errore.

Il 17 novembre vede il ritorno di Isabelle Huppert (nominata agli Oscar nel 2017 grazie alla sua performance in Elle) nelle sale italiane grazie a Mrs. Harris Goes To Paris di Anthony Fabian. La storia è quella di una donna delle pulizie vedova che, negli anni Cinquanta, resta estremamente colpita da un vestito d'alta moda di Dior e per questo decide di cambiare vita imbarcandosi in una grande avventura, da Londra a Parigi. A dicembre uno dei volti di Stranger Things, David Harbour, sarà al centro di un nuovo action movie natalizio diretto da Tommy Wirkola (Dead Snow) dal titolo Violent Night. Non si sa ancora molto della pellicola, che è stata descritta come un cupo thriller natalizio secondo cui dovresti sempre scommettere sul rosso. La sceneggiatura sarà lavorata da Pat Casey (Sonic) e Josh Miller (The Final Girls).

Da David Bowie a Bros: i titoli queer della Universal

A fine settembre arriva finalmente nelle nostre sale Moonage Daydream, film sulla vita e sulla carriera di David Bowie che proverà a rispondere ad alcune domande sull'artista, come 'Chi è? Da dove viene?', senza dimenticare i quesiti sulla sua intelligenza, follia e sessualità. Il progetto darà spazio al modo in cui l'artista abbia cambiato la cultura sfidando le norme di genere prima ancora che la società iniziasse a parlarne. Nel documentario ci sarà spazio per immagini inedite delle performance di Bowie e video privati, a cui i produttori hanno potuto accedere grazie alla collaborazione degli eredi e gli spettatori potranno inoltre ascoltare 40 brani rimasterizzati per l'occasione. Il 3 novembre, infine, è tempo di Bros: l'opera ha un importante valore simbolico, in quanto è la prima commedia romantica gay di uno studio importante con un cast principale interamente LGBTQ. Diretto da Nicholas Stoller (Cattivi vicini) e dai produttori di Le amiche della sposa, nel film Billy Eichner, celebre volto della commedia americana, interpreta un uomo apertamente gay che si innamora di Luke Macfarlane (alla sua seconda pellicola dopo Single per sempre?). Insieme, i due inciampano sull'amore.

